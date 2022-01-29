هاردينغ يتقدم في دبي ديزرت كلاسيك للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يقترب السباق نحو كأس الدلة العربية من نهايته بعد ختام حماسي لمنافسات اليوم الثالث من بطولة دبي ديزرت كلاسيك، برعاية Slync.io بمشاركة أكثر من 12 لاعباً على أرض ملعب المجلس للغولف، وبدأت الجولة مع جاستن هاردينغ في الصدارة بعد أن سجل يوم أمس 11 ضربة تحت المعدل، ليحافظ على مركزه في طليعة المنافسة بعد تراجع تيريل هاتون ولي ويستوود في الحفر التسع الأخيرة.

وعبّر هاردينغ عن سعادته بهذه النتيجة قائلاً: «أعتقد أنني قدمت أداءً جيداً رغم التحديات الكبيرة التي واجهتني خصوصاً مع المساحة الشاسعة للملعب. وسأحرص على مواصلة جهودي والمضي قدماً بذات المستوى حتى نهاية البطولة».

ويتفوق هاردينغ على حامل لقب البطولة مرتين روري ماكلروي بفارق ضربتين تحت المعدل، فيما يتأخر عنه الإنجليزي تومي فليتوود الذي سجل ضربة بيردي في آخر حفرتين بفارق 3 نقاط.

ثقة مسبقة

قال فليتوود: «من الصعب أن تحتفظ بهدوئك عندما لا ترقى النتائج إلى مستوى الأداء، لكن رغم ذلك نجحت في تغيير مجرى الأمور وتحسين النتيجة، وأنا راضٍ عن ذلك».

أما ماكلروي الذي رفع كأس الدلة في عامي 2009 و2015، فاختتم جولته الثالثة بمجموع 69 نقطة مع ضربة إيجل مذهلة في الحفرة 10.

وقال في هذا السياق: «يمكنني القول إن النتيجة تعكس تفاوت الأداء الذي قدمته، لكن نجحت باستعادة زمام الأمور في النهاية من خلال تسجيل ضربة بيردي في الحفرة الأخيرة وتحقيق نتيجة نهائية جيدة في ختام يوم منهك وحافل بالمنافسة باعتراف الجميع».

من ناحية أخرى اكتسى نادي الإمارات للغولف باللون الوردي في اليوم الثالث من منافسات البطولة في إطار فعالية السبت الوردي التي تندرج ضمن التزام البطولة بجهود التوعية بمرض سرطان الثدي.

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