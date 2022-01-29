النصر يهدي دوري شباب الصالات إلى راشد بن حمدان

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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توج عبدالملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، فريق نادي النصر بطلاً لدوري الشباب في نسخته الرابعة، بعد نهاية المباراة الختامية بفوزه على دبا الحصن 12-1، رافعاً رصيده إلى 40 نقطة، ولم يخسر البطل سوى مباراة واحدة كانت أمام فريق نادي المدام، وتم تقليد لاعبي العميد الميداليات الذهبية، وتسليمهم كأس البطولة، بحضور سلطان محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي المدام الثقافي الرياضي، ومحمد أحمد المري وأحمد المطوع عضوي مجلس إدارة نادي النصر، وشهاب العوضي الأمين العام للجنة التنفيذية لكرة الصالات، ومحمد راشد الكعبي وسالم بن غدير الكتبي عضوي مجلس إدارة نادي المدام، ومنصور بوسمرة مشرف عام فريق نادي النصر، والدكتور محمود نسيم المدير التنفيذي لنادي المدام.

وخلال التتويج اصطف لاعبو النصر في ممر شرفي خلال تقدم لاعبي المدام لتسلم الميداليات الفضية والجائزة المالية للمركز الثاني، ورد لاعبو المدام التحية للاعبي النصر بممر شرفي رائع، خلال احتفالهم بالدرع، الذي يحققه النصر لأول مرة، وكان الفريقان قد تأهلا مباشرة إلى نصف نهائي كاس شباب الصالات، وفي انتظار الثالث والرابع من المباريات، الذي سيتحدد من المباريات، التي سوف تجمع بين اتحاد كلباء والبطائح ودبا الحصن وخورفكان وكان نادي المدام قد تأهل إلى جانب النصر بعد أن حل ثانياً برصيد 30 نقطة.

إنجاز

من جانبه، أهدى محمد أحمد المري وأحمد المطوع ومنصور بوسمرة ولاعبو العميد والجهازان الفني والإداري للموج الأزر، إنجاز دوري شباب الصالات إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وأشاد المري بلاعبي الفريق وتمنى لهم مزيداً من الألقاب في مسيرتهم باللعبة، كما تمنى لهم التدرج والوصول إلى الفريق الأول وأثنى على جهود الجهازين الفني والإداري للفريق.

وقال منصور بوسمرة: سعادتنا كبيرة بتميز شباب النصر في دوري هذا الموسم، كنا ننافس بقوة على جميع البطولات، ونجح الفريق في تحقيق الركز الأول عن جدارة بعد حسم لقب الدوري قبل جولتين من نهاية البطولة، منوهاً بأن الفريق الأزرق يمتلك لاعبين موهوبين سيكون لهم شأن كبير في اللعبة بالمستقبل، وختم تعليقه بالإشادة بجهود اللجنة التنفيذية لكرة الصالات لأجل الارتقاء باللعبة من خلال تنظيم مسابقات المراحل السنية

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