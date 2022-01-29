روسيا «نجمة القتالية»

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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تربعت روسيا على صدارة منافسات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة في ثالث أيام البطولة برصيد 20 ميدالية ملونة منها 13 ذهبية، وبفارق كبير عن كازاخستان التي حلت ثانياً بـ 13 ميدالية وجاءت طاجكستان ثالثاً بـ 5 ميداليات، وذلك خلال البطولة المقامة بصالة جوجيتسو أرينا أبوظبي، بحضور عبدالمنعم الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو و mma، الذي شارك في تتويج الفائزين عقب النزالات التي شهدت تحديات قوية، بجانب البريطاني كريث براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، ومحمد بن دلموك الظاهري رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الإمارات للجوجيتسو، واليوناني بانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ودوناتو ميلانو ممثل الرابطة العالمية للاتحادات الرياضية الدولية، ومحمد الحوسني أمين عام لجنة الفنون القتالية المختلطة، وفؤاد درويش عضو اللجنة المدير التنفيذي لشركة بالمز الرياضية.

ترحيب

ورحب محمد بن دلموك الظاهري خلال حفل الافتتاح الذي سبق نزالات النهائيات بالوفود المشاركة في البطولة العالمية وأكد أن استضافة العاصمة أبوظبي للحدث يرسخ من مكانتها وسمعتها العالمية كعاصمة للفنون القتالية المختلطة، كما أنه يعد إنجازاً جديداً لسجل لجنة الفنون القتالية المختلطة التابعة لاتحاد الجوجيتسو ونجاحها خلال أقل من عام في نيل ثقة الاتحاد الدولي للعبة.

وتابع: لا شك أن البطولة مهمة جداً للاعبي الفنون القتالية المختلطة في العالم لكونها منصة كبرى وتمثل انطلاقاً نحو الاحتراف إضافة إلى إقامتها في العاصمة أبوظبي التي باتت محط أنظار جماهير ومحبي اللعبة في العالم وهذا يؤكده مشاركة 550 مقاتلاً ومقاتلة من 68 دولة تنافسوا في 332 نزالاً كأعلى عدد مشاركين ورقم لم يتحقق من قبل.

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