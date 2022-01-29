الإمارات يهزم الحبتور في «بنتلي الفضية» للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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فاز فريق الإمارات على الحبتور في ختام الدور التمهيدي لبطولة كأس بنتلي الإمارات للبولو بنتيجة 12 / 9 وقادت الفريق، الشيخة علياء آل مكتوم، وأسهم الطقس المعتدل والجمهور في رفع مستوى أداء اللاعبين والخيول.

لعب الإمارات وهو يحمل شعار لا بديل عن الفوز، وهاجم منذ البداية وتقدم في الشوط الثاني 4 - 3، وواصل التقدم في الثالث 8 - 4، والرابع 9 - 6، قبل أن يحسم المباراة 12 - 9، وتساوت 5 فرق، في تحقيق فوز واحد وهي الإمارات والحبتور وزيدان وبنجاش والذئاب احتكمت إلى ضربات الجزاء لفض الاشتباك، وتقام مباريات ربع النهائي غداً «الأحد» وتجمع أولى المباريات فريقي زيدان وكلينوفا سكون.

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