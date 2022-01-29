في احتفالية مزدوجة.. عرض ضوئي صيني على برج خليفة 1 فبراير

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أعلنت إذاعة الصين الدولية أن مجموعة الصين للإعلام ستقدم عرضا ضوئيا على برج خليفة بمدينة دبي، أطول مبنى في العالم، وذلك بمناسبة حلول عيد الربيع الصيني واقتراب الدورة الأولمبية الشتوية.

يقام العرض تحت شعار "معًا نحو مستقبل مشترك" في اليوم الأول من السنة القمرية الصينية، والذي سيصادف 1 فبراير، احتفالا بعيد الربيع الصيني واستقبالا للدورة الأولمبية الشتوية.

وحسب مجموعة الصين للإعلام، يضم العرض جزءين: يدور الجزء الأول حول موضوع الألعاب الأولمبية الشتوية باللون الأزرق، ويعرض مناظر الجليد والثلج والرياضات الجليدية والثلجية لإظهار مميزات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

أما الجزء الثاني من العرض، فيدور حول موضوع سهرة عيد الربيع لمجموعة الصين للإعلام، حيث سيكون اللون الأحمر سمته الرئيسية، ما يخلق أجواء احتفالية سعيدة.

وستتقدم مجموعة الصين للإعلام للعالم بالتبريكات والتهاني بمناسبة عيد الربيع لعام النمر الصيني.

يعد برج خليفة في دبي أطول مبنى في العالم، إذ يبلغ ارتفاعه 828 مترا ويتكون من 162 طابقا.

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