الإمارات عضوية كاملة في «دولي القتالية»

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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إنجاز جديد لرياضة الإمارات تحقق من أبوظبي حيث وافق الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة على منح الإمارات العضوية الكاملة في الاتحاد، بعد موافقة جميع الأعضاء خلال الجمعية العمومية، التي عقدت بفندق ميلينيوم الروضة، بحضور محمد بن دلموك الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، ممثلاً عن الإمارات، ويشكل حصول الدولة على العضوية الكاملة إنجازاً إذ إن إنشاء لجنة الفنون القتالية لم يتجاوز العام، كما يمهد القرار الطريق إلى انتشار وتطور اللعبة محلياً، فيما حصلت الكويت خلال «الكونغرس» على العضوية الكاملة أيضاً.



حضر «الكونغرس» البريطاني كريث بروان رئيس الاتحاد الدولي للفنون المختلطة، ومحمد الحوسني أمين لجنة الفنون القتالية المختلطة، وفؤاد درويش عضو لجنة الفنون المختلطة المدير التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، ودوناتو ميلانو رئيس الاتحادات الرياضية العالمية، ودنزين وايت الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلط، وأعضاء الجمعية العمومية من الاتحادات الوطنية.



وتوجه أعضاء «العمومية» بالشكر إلى العاصمة أبوظبي لتوفير كل عناصر النجاح والإبهار في النسخة الحالية لبطولة العالم بصالة «جوجيتسو أرينا» في مدينة زايد الرياضية.



فخر



قال محمد بن دلموك الظاهري: إن منح الإمارات العضوية الكاملة للاتحاد الدولي يدعو للفخر، ومن شأنه تعزيز مكانة الدولة والعاصمة أبوظبي على مسرح رياضة الفنون القتالية، كما يُعد خطوة متميزة للتأكيد على مكانة أبوظبي عاصمة جديدة للعبة والاستمرار في نشرها وتطويرها محلياً وعالمياً.



وقال دنزين وايت الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي: كل الشكر لدولة الإمارات وأبوظبي، كل الشكر للاتحادات الوطنية كافة التي شاركت في الجمعية العمومية على جهودها في دعم وتطوير اللعب في بلدانهم بانضمام أعداد من اللاعبين الجدد والمواهب.



وأشار وايت إلى نجاح الجمعية العمومية في إنجاز أجندتها وفي مقدمتها التصديق على عضوية أعضاء جدد وعلى قرارات الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في فبراير 2021 والذي أقر الهيكل الجديد للاتحاد.

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