هدير المحركات في «شروق جميرا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يرتفع هدير المحركات عالياً على شاطئ الشروق في جميرا بداية من العاشرة صباح اليوم، في منافسات سباق دبي الدولي للدراجات المائية، الجولة الأولى من بطولة الإمارات 2022، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الرياضي البحري الحالي، وهو أولى فعاليات النادي في 2022 ويقام في أجمل شتاء في العالم، ويعد فاتحة أنشطة روزنامة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية «يو آي أم»، ويجمع السباق ما يصل إلى 80 متسابقاً من 13 دولة يتقدمهم نجومنا أبطال الدولة، إضافة إلى متسابقين من الكويت والبحرين وقطر وفلسطين والمغرب وجنوب أفريقيا وبريطانيا وروسيا وفرنسا والمجر والدنمارك، حيث سيتنافس المشاركون من أجل نيل شرف الفوز والتتويج في 12 فئة.



وأكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التجهيزات اللوجستية والفنية لانطلاقة المنافسات مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.







تجارب



وترتفع أصوات المحركات مبكراً مع التجارب الرسمية في الثامنة والنصف صباحاً، ثم تبدأ المنافسات على فترتين صباحية ومسائية بفئة واقف جي بي 1 ثم جالس جي بي 3 وواقف جي بي 2 وجالس جي بي 2 وواقف مخضرمين جي بي 2 وواقف ناشئين جي بي 3.3 وواقف ناشئين جي بي 3.2 وواقف ناشئين جي بي 3.1 وجالس جي بي 4 وجالس جي بي 1.



ويشهد سباق دبي الدولي للدراجات المائية إقامة منافسات الألواح المائية الطائرة هايدرو-فلاي في فترة الظهيرة، بينما يترقب الجميع منافسات الاستعراضات الحرة (فري ستايل) والتي تجمع نخبة الأبطال، حيث ستتاح لكل متسابق دقيقتان لتقديم عروض مثيرة تشد الجمهور.







المصنف الأول



وتضم قائمة المشاركين في السباق اليوم المصنف الأول عالمياً في فئة جالس جي بي 1 الدنماركي ماركوس جورجنسين والذي يملك 1499 نقطة ويسعى للابتعاد في الصدارة العالمية بعدما أثبت علو كعبه في بطولة العالم «يو آي ام» وأيضاً كأس ملك تايلاند التي حصل على بطولتها مؤخراً.



وينافس جورجنسين على لقب المحترفين جالس جي بي 1 المصنف التاسع عالمياً الكويتي يوسف عبد الرزاق بطل جائزة الكويت ووصيف بطولة العالم 2021 والذي يتطلع لبداية قوية هذا العام من دبي، فيما يشهد السباق عودة البطل العالمي المجري كازا جورجي من جديد بعد طول انقطاع متطلعاً إلى عودة موفقة إلى منصات التتويج.



ويخوض السباق أبطالنا راشد الطاير المصنف 48 عالمياً برصيد 190 نقطة وخليفة خالد بالسلاح بطل الجولة الختامية في أبوظبي 2021 وسلمان يونس العوضي الذي يخوض منافسات جالس المحترفين أيضاً والمخضرم محمد محسن علي وسالم محسن.



فئة واقف جي بي 1



وعلى صعيد منافسات واقف جي بي 1 سيكون المصنف 18 عالمياً برصيد 490 نقطة بطلنا سلمان يونس العوضي، حاضراً في مواجهة أبطالنا سلطان عيسى الحمادي بطل العالم في التاج الثلاثي في فئة برو ام سكي (بلجيكا وأمريكا وتايلاند) وعمر عبد الله راشد وعبد الله الحويطات وخليفة خالد بالسلاح ومعهم الفرنسي رافائيل مورين صاحب المركز الثالث في كأس ملك تايلاند والياباني شينجي كوازاكي.



ويشارك في المنافسات، أبطالنا العائدون بإنجازات عالمية العام الماضي وأبرزهم بطل العالم في فئة الاستعراضات الحرة بطلنا راشد الملا وأبطال تاج الثلاثي الترتيب العام في جولات (بلجيكا وأمريكا وتايلاند) الثنائي خالد المازمي وعامر حوير.

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