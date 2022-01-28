جاستن هاردينغ يتصدر نتائج اليوم الثاني لـ "دبي ديزرت كلاسيك" للجولف

المصدر: وام

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تصدر الجنوب افريقي جاستن هاردينغ نتائج اليوم الثاني "الجمعة " لبطولة " دبي ديزرت كلاسيك" للجولف والمقامة على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف خلال الفترة من 27 حتى 30 يناي الجاري ، بدعم من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

ويعود اللاعب الجنوب افريقي بقوة إلى الواجهة بعد نتيجة متميزة سجلها يوم أمس "الخميس" مع 7 ضربات تحت المعدل بمجموع 65 نقطة، ليقدم اليوم أداء استثنائيا مع 4 ضربات تحت المعدل بمجموع 68 نقطة، بما في ذلك ضربة إيجل في الحفرة 15 ليحجز مكانه في طليعة المتنافسين مع 11 ضربة تحت المعدل.

وقال هاردينغ في تصريحات عقب تصدره اليوم الثاني : "خضت العديد من المنافسات على أرض هذا الملعب خلال السنين الماضية، فوصلت إلى الجولة النهائية العام الماضي وتراجع أدائي في بعض الأحيان لكني تدربت بعد ذلك على الضربات القصيرة بالدرجة الأولى.

ويتطلع هاردينغ ليكون ثالث لاعب يفوز بكأس الدلة الشهير من جنوب أفريقيا، ويشاركه في الحلم مواطنه إيريك فان روين، المصنف 63 عالميا، والمتأخر عنه بفارق 3 ضربات ومجموع 67 نقطة، والذي بدأ بانطلاقة واعدة قبل أن يتراجع مع ضربة بوجي في الحفرة 8.

وسرعان ما انضم الانجليزي تيريل هاتون إلى طليعة السباق ليحل في المركز الثاني بعد هاردينغ بفارق ضربتين تحت المعدل ويقترب خطوة جديدة من تحقيق خامس ألقابه في بطولات سلسلة رولكس هذا الأسبوع.

أما الانجليزي ريتشارد بلاند، فاختتم اليوم الأول من الجولة مع ثلاث ضربات تحت المعدل بمجموع 69 نقطة، قبل أن يتعثر في آخر حفرتين ويسجل 3 ضربات فوق المعدل.

ويعتبر اللاعب الانجليزي الأكبر سناً بين الفائزين بمنافسات جولة دي بي ورلد، حيث حصد لقب بطولة الأساتذة في إنجلترا على أرض ملعب ذا بيلفري عام 2021.

فيما سجل حامل اللقب بول كيسي 6 ضربات تحت المعدل في جولته الأولى، ليستمر في المنافسة ويسجل 68 نقطة في الجولة الثانية.

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