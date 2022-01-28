حلم أفريقي في «دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تصدر نجم جنوب أفريقيا جاستن هاردينغ ترتيب اليوم الثاني لبطولة دبي ديزرت كلاسيك للغولف المقامة في نادي الإمارات للغولف برعاية «Slync.io»، بأداء استثنائي مع 4 ضربات تحت المعدل بمجموع 68 نقطة، بما في ذلك ضربة إيجل في الحفرة 15 ليحجز مكانه في طليعة المتنافسين مع 11 ضربة تحت المعدل، ويحلم هاردينغ لأن يكون ثالث لاعب من جنوب أفريقيا، يفوز بكأس الدلة الشهير من جنوب أفريقيا، ويشاركه الحلم مواطنه إيريك فان روين، المصنف 63 عالمياً، والمتأخر عنه بفارق 3 ضربات ومجموع 67 نقطة، والذي بدأ بانطلاقة واعدة، وسجل 8 ضربات تحت المعدل ليحجز مكانه إلى جانب فابريزيو زانوتي من البارغواي مسجلاً ضربتين تحت المعدل بمجموع 70 نقطة.

من ناحية أخرى احتل الإنجليزي تيريل هاتون المركز الثاني بفارق ضربتين تحت المعدل عن هاردينغ مقترباً خطوة جديدة من تحقيق خامس ألقابه في بطولات سلسلة رولكس، مسجلاً ضربة بوجي في الحفرة الأولى لليوم الثاني، مستعيداً زمام الأمور بـ 7 ضربات بيردي، ليختتم بنتيجة 6 ضربات تحت المعدل بواقع 66 نقطة.

الأكبر

ويعتبر ريتشارد بلاند، اللاعب الإنجليزي الأكبر سناً بين الفائزين بمنافسات جولة دي بي ورلد، حيث حصد لقب بطولة الأساتذة في إنجلترا عام 2021، واختتم جولته الثانية مع 68 نقطة ليحجز مكانته بين أبرز المتنافسين مع 7 ضربات تحت المعدل.

ويحافظ اللاعب الهاوي جوش هيل، المولود والمقيم في الإمارات، على حضوره في البطولة ليمضي بمشواره ويستكمل الجولات الأربع في مشاركته الأولى بالبطولة بعد أن حافظ على عدد الضربات عند المعدل في 36 حفرة وسجل ضربتين فوق المعدل بمجموع 74 نقطة، وقال: «واجهت صعوبة، ولم أقدم أفضل ما عندي، لكنني حرصت على التفكير بإيجابية ومتابعة اللعب بشغف وتفاؤل، لذا يمكنني القول أنني راضٍ عن تعاملي مع الأمور».

وتشهد بطولة دبي ديزرت كلاسيك إقبالاً لافتاً، وخصوصاً مع السماح لعشاق الغولف بالدخول مجاناً والاستمتاع بمجموعة واسعة من العروض العائلية والترفيهية في منطقة قرية البطولة.

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