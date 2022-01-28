سالم بن عبد الرحمن القاسمي يشهد انطلاق طواف الشارقة الدولي السابع للدراجات

المصدر: وام

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برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .. شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، انطلاق المرحلة الأولى لطواف الشارقة الدولي السابع للدارجات وذلك في منطقة الممزر بالشارقة، تحت شعار "50 عاماً في حب سلطان"، تفاعلاً مع اليوبيل الذهبي لتولي صاحب السمو حاكم الشارقة مقاليد الحكم في إمارة الشارقة.

وتبلغ مسافة السباق 438.8 كلم موزعة على أربعة مراحل، ويستمر حتى الأول من فبراير المقبل بمشاركة 144 دراجاً يمثلون 24 فريقاً ومنتخباً من 16 دولة، وبلغت مسافة المرحلة الأولى 8,8 كلم وانطلقت من أمام مصرف الشارقة الإسلامي بالممزر، وانتهت في ذات نقطة البداية.

ويتضمن طواف الشارقة الدولي للدراجات، الطواف المحلي للشباب تحت 16 و17 و18 سنة للفردي والفرق، ومسافته الإجمالية 238 كلم موزعة على أربعة مراحل، كما تضمن الطواف سباقاً خاصاً للمعاقين شارك فيه 15 لاعباً وانطلق لمسافة 8,8 كلم.

ويشارك في طواف الشارقة الدولي للدراجات في نسخته السابعة، والذي يعاود الانطلاق بعد توقف اضطراري بسبب جائحة كوفيد-19، عدد من الفرق والمنتخبات الوطنية، وهي منتخب الإمارات ممثلاً للدولة، الى جانب فريق النصر، وفريق شباب الأهلي، وفريق نادي أبو ظبي للدراجات، وفريق شرطة دبي، وفريق الشعفار جميرا، وفريق تريك ام 7، وفريق تورك، وفريق ياس.

وعلى مستوى المشاركة العربية والعالمية يشارك في الطواف المنتخب السعودي، والمنتخب الكويتي، ومنتخب عمان، والمنتخب المصري، والمنتخب السوري، والمنتخب المغربي، والمنتخب الجزائري.

ومن الفرق يشارك فريق الأكاديمية البحريني من مملكة البحرين، وفريق ترينجانو من ماليزيا، وفريق طشقند من أوزبكستان، وفريق التنمية من منغوليا، وفريق دوكلا من سلوفاكيا، وفريق ساكاريا برو من تركيا، وفريق مايو سي سي من تايوان، وفريق روجاي من اندونيسيا.

وتتوزع مسارات ومراحل طواف الشارقة الدولي المتنوعة على عدة أماكن في إمارة الشارقة خلال الأيام المقبلة، حيث تنطلق المرحلة الثانية "المدينة الجامعية" يوم السبت 29 يناير الساعة 11:00 صباحا لمسافة 96 كلم، وتبدأ من أمام المدينة الجامعية وتنتهي في نادي مليحة الثقافي الرياضي.

أما المرحلة الثالثة "استراحة السحب" تنطلق يوم الأحد 30 يناير الساعة 11:00 صباحا لمسافة 108كلم، وتبدأ من نادي اتحاد كلباء الثقافي الرياضي وتنتهي في استراحة السحب بخورفكان.

وتنطلق المرحلة الرابعة "واحة البداير" يوم الاثنين 31 يناير الساعة 10:00 صباحا لمسافة 123 كلم، من أمام منتجع واحة البداير وتنتهي في نادي سيدات وادي الحلو.

ويختتم الطواف بالمرحلة الخامسة "سد الرفيصة" التي تنطلق يوم الثلاثاء 1 فبراير الساعة 1:00 ظهرا لمسافة 103 كلم، وتبدأ من سد الرفيصة بخورفكان وتنتهي في منتزه الشارقة الوطني.

ويقام الطواف المحلي للشباب المصاحب للطواف الدولي من أربع مراحل، بمسافة إجمالية 243.8 كلم، ويشارك فيه 36 دراجاً يمثلون 6 فرق من أندية الدولة هي: الشارقة، شباب الأهلي، النصر، أبوظبي للدراجات، خورفكان، وفريق الحمرية.

وفي مراحل ومسارات الطواف المحلي للشباب، تنطلق المرحلة الثانية "المدينة الجامعية" يوم السبت 29 يناير الساعة 11:00 صباحا لمسافة 71 كلم وتبدأ من أمام "شموس" العقارية - طريق نزوى وتنتهي في نادي مليحة الثقافي الرياضي، وتنطلق المرحلة الثالثة "استراحة السحب" يوم الأحد 30 يناير الساعة 9:00 صباحا لمسافة 73 كلم وتبدأ من نادي اتحاد كلباء الثقافي الرياضي وتنتهي في استراحة السحب بخورفكان، بينما تنطلق المرحلة الرابعة "حديقة شيص" يوم الثلاثاء 1 فبراير الساعة 11:00 صباحا لمسافة 91 كلم من أمام حديقة شيص بخورفكان وتنتهي في منتزه الشارقة الوطني.

وأكملت اللجنة المنظمة ترتيباتها لتكريم الفائزين بمشاركة عدد من الرعاة، وسيتم توزيع قمصان التميز لكل فائز في السباقات المختلفة، حيث سيحظى الفائز بالمركز الأول بأفضل زمن في قطع مسافة المرحلة بالقميص "الأصفر" برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أما صاحب المركز الأول في صعود المرتفعات فسيفوز بالقميص "الأحمر" برعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بينما القميص "الأخضر" برعاية مدينة الشارقة للإعلام "شمس" سيحصل عليه صاحب أفضل نقاط لمعدل السرعة، أما القميص "الأبيض" برعاية المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة فسيكون من نصيب صاحب المركز الأول للشباب تحت 23 سنة، وقميص "علم الإمارات" برعاية مجلس الشارقة الرياضي للدراج الإماراتي الذي سيحقق أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة، وفي الطواف المحلي للشباب فستوزع نفس القمصان بألوانها المذكورة، وسيمنح القميص الأبيض لصاحب أفضل زمن في فئة 16 سنة.

ويحظى طواف الشارقة الدولي للدراجات والسباقات المصاحبة له بدعم كبير ورعاية من كل من: المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، واتحاد الإمارات للدراجات، ومصرف الشارقة الإسلامي، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وقرية الشعب، بلدية الشارقة، هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وقناة الشارقة الرياضية، وقناة دبي الرياضية، وهيئة مطار الشارقة الدولي، ومعهد الشارقة للتراث وغيرها من المؤسسات والجهات الداعمة.

حضر انطلاق الطواف كل من اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأسامة الشعفار رئيس اتحاد الامارات للدراجات، وأسامة الدوخي نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات ورئيس الاتحاد الأسيوي للدراجات، ووجيه عزام نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد العربي للدراجات، وعدد من المسؤولين في قطاع الرياضة.

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