غدا.. انطلاق منافسات بطولة الإمارات لألعاب القوى للفئات العمرية

المصدر: وام

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ينظم اتحاد ألعاب القوى بطولة الدولة الفرقية لألعاب القوى للفئات العمرية " شباب، وشابات، وأشبال بنين وبنات"، بنادي الثقة للمعاقين على مدار يومي السبت الأحد المقبلين، بينما يستضيف نادي النصر مسابقة المطرقة.

وتنطلق منافسات الشباب، الشابات، الأشبال بنين وبنات، غدا السبت، بمسابقة المضمار 60 متر حواجز لفئة الأشبال " بنين وبنات"، ثم مسابقة 100 متر حواجز لفئة الشابات و110 متر حواجز لفئة الشباب و100 متر أشبال للبنين والبنات، و100 متر لفئتي الشباب والشابات، و300 متر أشبال بنين وبنات، و400 متر شباب وشابات، و1000 متر أشبال بنين وبنات، و1500 متر شباب وشابات، و 5000 متر شباب وشابات، وتتابع متنوع أشبال بنين وبنات وأخيراً 4 في 100 شباب وشابات.

وتشهد مسابقات الوثب الطويل والثلاثي تنافساً قوياً لفئات الأشبال " بنات" والأشبال بنين والشابات والشباب.

وتبدأ مسابقة رمي الجلة بفئة الأشبال " بنات" ثم الرمح لفئة الأشبال " بنات" ودفع الجلة لفئة الأشبال " بنين" والرمح لفئة الأشبال " بنين" ودفع الجلة لفئتي الشابات والشباب، ثم الرمح لفئتي الشابات والشباب.

وتتواصل فعاليات المنافسات يوم الأحد بإقامة مسابقات المضمار وتشمل 5000 متر مشي لفئتي الشباب والشابات، و400 متر حواجز للشابات، و400 متر حواجز لفئة الشباب و200 متر شباب وشابات و600 متر لفئات الأشبال والبنين والبنات، ثم 800 متر لفئتي الشباب و1000 متر لفئتي الشباب والشابات و 4 في 50 مترا لفئتي الأشبال " بنين وبنات" وأخيراً 4 في 400 لفئة الشابات، بينما تشهد مسابقة الرمي مسابقات إطاحة المطرقة بنادي النصر، والقرص لفئتي الأشبال" بنين وبنات"، ثم القرص لفئة الشابات، والقرص لفئة الشباب.

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