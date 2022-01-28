فريق علياء آل مكتوم يتصدر «بنتلي الفضية» للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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شهدت منافسات بطولة كأس بنتلي الفضية للبولو 2022 منافسات قوية بملاعب منتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية، وتصدر فريق الشيخة علياء آل مكتوم بعد فوزه في مباراته الثانية على التوالي على فريق زيدان وبعشرة أهداف مقابل ستة أهداف، كما فاز بنجاش على كلينوفا سكون بسبعة أهداف ونصف هدف مقابل أربعة أهداف.

ونجح فريق الشيخة علياء آل مكتوم في إنهاء الشوط الأول أمام زيدان بالتعادل بهدفين، ولكن المنافس تقدم بالشوط الثاني عن طريق لاعبه توماس بانيللو صاحب الهدف الثالث، ولكن سرعان ما انتفض فريق الشيخة علياء وأحرز ثلاثة أهداف بواسطة بنجامين واليخاندرو والشيخة علياء لينتهي الشوط الثالث لصالح فريق الشيخة علياء بخمسة أهداف مقابل ثلاثة لزيدان.

وفي الشوط الرابع ووسط تألق بنجامين اوركويزا أضاف فريق الشيخة علياء ثلاثية أخرى رافعاً رصيده إلى ثمانية أهداف، وفي المقابل ينجح فريق زيدان في إحراز هدفيه الرابع والخامس.

واستثمر فريق الشيخة علياء ضربتي جزاء بالشوط الخامس أحرز منهما بنجامين هدفي فريقه التاسع والعاشر وليصل رصيده إلى ستة أهداف «هداف المباراة»، بينما أحرز زيدان هدف فريقه السادس والأخير.

تضميد الجراح

وفي المباراة الثانية والتي جمعت الجريحين بنجاش وكلينوفا سكون نجح فريق بنجاش في تحقيق أول فوز له وبنتيجة سبعة أهداف ونصف هدف مقابل أربعة أهداف في مباراة لم يجد فيها فريق بنجاش مقاومة كبيرة من منافسه بسبب عدم تفاهم فريق كلينوفا وتسرعه في التسديد على مرمى بنجاش، مما تسبب في إهدار الفرص.

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