فوز بن دري وغنتوت وأبوظبي في كأس سلطان بن زايد للبولو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أسفرت مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو السنوية بملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو والمقامة بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي عن فوز بن دري بولو على انكورا بولو (حامل اللقب) متصدراً بفارق الأهداف، فيما تغلب غنتوت بولو على (را نون) بولو وفاز أبوظبي بولو على ساريسا بانسالي بولو بعد مباراة مثيرة

وتستأنف مباريات الجولة الثانية من تصفيات الدور التمهيدي غداً بملعب سلطان بن زايد للبولو بمواجهات أبوظبي بولو مع فريق (را نون) ساريسا بانسالي مع انكورا بولو وبن دري مع غنتوت.

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