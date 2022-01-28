80 متسابقا من 13دولة يتنافسون في سباق دبي الدولي للدراجات المائية

المصدر: وام

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تنطلق غدا منافسات سباق دبي الدولي للدراجات المائية - الجولة الأولى من بطولة الامارات 2022- والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن أجندة الموسم الرياضي البحري 2021-2022، على شاطئ الشروق بجميرا.

ويعد سباق دبي الدولي للدراجات المائية أول فعاليات نادي دبي للرياضات البحرية في عام 2022، ويشارك فيه 80 متسابقا من 13 دولة يتقدمهم ابطال الإمارات إضافة إلى متسابقين من الكويت، والبحرين، وقطر، وفلسطين، والمغرب، وجنوب افريقيا، وبريطانيا، وروسيا، وفرنسا، والمجر، والدنمارك، حيث يتنافس المتسابقون على الفوز والتتويج في 12 فئة مختلفة، الامر الذي يجعل الحدث الأقوى والأكثر اثارة بين جميع الرياضات البحرية الحديثة.

وتنطلق أصوات المحركات صباح الغد مع التجارب الرسمية في الثامنة والنصف صباحا ثم تبدأ المنافسات على فترتين صباحية ومسائية بفئة واقف جي بي 1 ، ثم جالس جي بي 3 وواقف جي بي 2 ، وجالس جي بي 2 وواقف مخضرمين جي بي 2 ، وواقف ناشئين جي بي 3.3 ، وواقف ناشئين جي بي 3.2 ، وواقف ناشئين جي بي 3.1 ، وجالس جي بي 4، وجالس جي بي 1.

ويشهد سباق دبي الدولي للدراجات المائية إقامة منافسات الألواح المائية الطائرة هايدرو-فلاي في فترة الظهيرة بمشاركة ابطال الدولة حيث يمنح كل مشارك دقيقتين، بينما يترقب الجميع منافسات الاستعراضات الحرة "فري ستايل" والتي تجمع نخبة من الأبطال حيث ستتاح لكل متسابق دقيقتين أيضا لتقديم عروضه.

وتضم قائمة المشاركين في السباق، المصنف الأول عالمياً في فئة جالس جي بي 1 الدنماركي ماركوس جورجنسين والذي يملك 1499 نقطة ويسعى للابتعاد في الصدارة العالمية بعدما اثبت تفوقه في بطولة العالم -يو آي ام- وأيضا كأس ملك تايلاند التي حصل على لقبها مؤخراً.

وينافس جورجنسين على لقب المحترفين جالس جي بي 1 ، المصنف التاسع عالمياً الكويتي يوسف عبدالرزاق بطل جائزة الكويت، ووصيف بطولة العالم 2021 والذي يتطلع لبداية قوية هذا العام من دبي، فيما يشهد السباق عودة البطل العالمي المجري كازا جورجي من جديد بعد طول انقطاع متطلعاً للعودة من جديد إلى منصات التتويج.

ويخوض السباق غداً ابطالنا راشد الطاير المصنف 48 عالميا، برصيد 190 نقطة، وخليفة خالد بالسلاح بطل الجولة الختامية في ابوظبي 2021، وسلمان يونس العوضي الذي يخوض منافسات جالس المحترفين أيضا، والمخضرم محمد محسن علي وسالم محسن.

وعلى صعيد منافسات واقف جي بي 1 سيكون المصنف 18 عالمياً برصيد 490 نقطة بطلنا سلمان يونس العوضي حاضراً في مواجهة أبطالنا سلطان عيسى الحمادي بطل العالم في التاج الثلاثي في فئة برو ام سكي "بلجيكا وأمريكا وتايلاند" وعمر عبدالله راشد وعبدالله الحويطات وخليفة خالد بالسلاح ومعهم الفرنسي رافائيل مورين صاحب المركز الثالث في كأس ملك تايلاند والياباني شينجي كوازاكي.

ويشارك في باقي المنافسات، أبطالنا اصحاب الإنجازات العالمية العام الماضي وابرزهم بطل العالم في فئة الاستعراضات الحرة راشد الملا وأبطال تاج الثلاثي الترتيب العام في جولات "بلجيكا وأمريكا وتايلاند" الثنائي خالد المازمي وعامر حوير.

وحرصت اللجنة المنظمة للسباق على توجيه جميع المشاركين والجمهور بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا والتقيد بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة خارج كورس ومسار السباق كما طالبت اللجنة المنظمة خلال الاجتماع التنسيقي من المتسابقين التعاون التام مع لجان السباق والالتزام بالشروط والتعليمات الخاصة.

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