منح الإمارات العضوية الكاملة في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة

المصدر: وام

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أعلن الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة عن منح دولة الإمارات العضوية الكاملة في الاتحاد وذلك بعد موافقة جميع الأعضاء خلال اجتماع كونغرس الاتحاد الدولي للعبة الذي عقد اليوم في العاصمة أبوظبي على هامش بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة التي تقام للمرة الأولى في الإمارات بمشاركة 550 لاعبا يمثلون 65 دولة.

ويعد حصول الإمارات على العضوية الكاملة انجازا كبيرا وجديدا لرياضة الامارات خاصة وأن انشاء لجنة الفنون القتالية لا يزال حديثا، مما يمهد الطريق لنشر اللعبة وتطويرها محليا.

وعقد الكونغرس بفندق ميلينيوم الروضة، بحضور سعادة محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس ادارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، ممثلا عن الإمارات، والبريطاني كريث بروان رئيس الاتحاد الدولي للفنون المختلطة، ومحمد جاسم الحوسني أمين لجنة الفنون القتالية المختلطة، وفؤاد درويش عضو لجنة الفنون المختلطة المدير التنفيذي لشركة بالمز الرياضية.

كما حضر أيضا دوناتو ميلانو رئيس الاتحادات الرياضية العالمية، ودنزين وايت الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة ،وأعضاء الجمعية العمومية من الاتحادات الوطنية.

وتوجه أعضاء الاتحاد الدولي والكونغرس بالشكر إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي على ما وفرته من عناصر النجاح والإبهار في النسخة الحالية لبطولة العالم التي تقام خلال الفترة من 24 حتى 29 يناير الحالي بصالة "جوجيتسو أرينا" في مدينة زايد الرياضية.

واعتمد الكونغرس العضوية الكاملة لعدد من الدول في مقدمتها الإمارات والكويت، وكذلك قرارات الاجتماع الاستثنائي الذي انعقد في فبراير 2021، و التقارير المالية.

من جانبه قال سعادة محمد بن دلموك الظاهري إن منح الإمارات العضوية الكاملة للاتحاد الدولي يدعو للفخر الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة الدولة، والعاصمة أبوظبي على مسرح رياضة الفنون القتالية المختلطة كما أنه يعتبر خطوة مميزة للتأكيد على مكانة العاصمة أبوظبي كعاصمة جديدة للعبة والاستمرار في نشرها وتطويرها محليا وعالميا.

من جانبه عبر دنزين وايت الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة عن شكره لدولة الإمارات وأبوظبي وكافة الاتحادات الوطنية التي شاركت في الجمعية العمومية على جهودها في دعم وتطوير اللعبة في بلدانهم بضم أعداد من اللاعبين الجدد والموهوبين.

وأكد وايت على نجاح الجمعية العمومية في إنجاز أجندتها وفي مقدمتها المصادقة على عضوية أعضاء جدد ، وعلى قرارات الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في فبراير 2021 والذي أقر الهيكل الجديد للاتحاد، لافتا إلى اعتماد الكونغرس التقارير المالية العامين الماضيين 2019، 2020، وتقارير المراجعين وميزانية العام القادم.

وشهدت العاصمة أبوظبي على هامش بطولة العالم للفنون المختلطة حفل جوائز الأفضل بحضور رئيس الاتحاد الدولي وأعضاء الجمعية العمومية والمقاتلين والمقاتلات الفائزين بالجوائز.

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