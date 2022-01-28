دبي تحتضن فعاليات رياضية مميزة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تقام في عطلة الأسبوع الحالي فعاليات رياضية مميزة بمختلف مناطق دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، منها بطولة دبي ديزرت كلاسيك للغولف في نادي الإمارات للغولف، بمشاركة نخبة من أبطال العالم يتقدمهم ماكلروي الفائز بلقب البطولة الرئيسية من «موانئ دبي العالمية » 4 مرات، وبول كيسي حامل لقب البطولة. ويستضيف مجمع حمدان الرياضي غداً بطولة أبيكس للسباحة، للبراعم والناشئين من 7 إلى 12 سنة أولاد وبنات، ويشارك فيها 360 سباحاً وسباحة يمثلون 20 نادياً حكومياً وأكاديمية خاصة على مستوى الدولة.

وتقام بطولة إتش إس بي سي للرجبي للشباب في ملعب ذا سيفنس اليوم وغداً، وتقام بطولة الإمارات للألعاب المائية بشاطئ الشروق غداً، وينطلق سباق ديزرت بالم إكس كونتري للجري في نادي ومنتجع ديزرت بالم بمنطقة ورسان، كما تستضيف جزر ديرة بطولة ترايثلون جزيرة ديرة للسباحة والجري والدراجات، وسباق جاينت للدواثلون.

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