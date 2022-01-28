«دبي للدراجات المائية» يتصدر الأجندة الدولية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدر سباق دبي الدولي للدراجات المائية، الجولة الأولى من بطولة الإمارات 2022، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، غداً، في شاطئ الشروق في جميرا أجندة فعاليات الاتحاد الدولي للسباقات البحرية «يو آي ام» لشهر يناير 2022، وهو أول الفعاليات البحرية في 2022، ويعد انطلاقة الروزنامة الدولية، ويستقطب الحدث الكبير اهتمام نخبة المتسابقين، والأبطال العالميين ومحبي الدراجات المائية في المنطقة والشرق الأوسط، الذين يحرصون على المشاركة والاستفادة من نقاط التصنيف العالمي للأبطال.وعقد الاجتماع التنويري عبر تقنية الاتصال المرئي لشرح والتعليمات واللوائح الخاصة بالحدث.

ورحب محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالمشاركين، موجهاً الدعوة إلى الجمهور للاستمتاع بأجواء أجمل شتاء في العالم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز