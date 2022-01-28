احتفالية بتتويج «العميد» ببطولة شباب الصالات

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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يسدل الستار اليوم على النسخة الرابعة من دوري الشباب لكرة قدم الصالات، وتقام 3 مواجهات بالأسبوع الأخير من الدوري وتجمع اتحاد كلباء مع خورفكا والبطائح مع المدام، والنصر مع دبا الحصن في مباراة التتويج والتي ستقام بصالة راشد بن حمدان، وتعتبر المباراة احتفالية لشباب «العميد» الذين حسموا بطولة الدوري لمصلحتهم قبل نهايته بجولتين، كما حسم فريق المدام المركز الثاني لمصلحته بغض النظر عن النتائج.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يحلق فيها نادي النصر بلقب دوري الشباب، حيث كان اللقب من نصيب دبا الحصن في موسمي 2018 - 2019 و2019 - 2020 على التوالي وفي الموسم الماضي 2020 - 2021 كان من نصيب فريق مليحة.

وأكملت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات برئاسة عبدالملك جاني رئيس اللجنة، الذي سيتقدم الحضور الرسمي للمباراة، كافة الترتيبات المتعلقة بتتويج النصر بطلاً لدوري الشباب، وأكد منصور بوسمرة مشرف كرة الصالات في القلعة الزرقاء، اكتمال كافة التجهيزات في صالة راشد بن حمدان للاحتفال بأبطال دوري شباب الصالات الليلة، متمنياً أن يواصل فريقه الانتصارات وأن يتوج وهو فائز كي تكتمل فرحة تحقيق الإنجاز بخسارة واحدة كانت أمام فريق نادي المدام، وحرص على الإشادة بالجهازين الفني والإداري واللاعبين وتمنى لهم مزيداً من الانتصارات وحصد الألقاب في مسيرتهم باللعبة على مستوى الشباب والرديف والفريق الأول.

وتوجه بوسمرة بالشكر إلى اللجنة التنفيذية لكرة الصالات وإلى نادي دبا الحصن على تحويل مباراة النصر من ملعب صالة نادي دبا الحصن حسب البرمجة إلى صالة نادي النصر لإتاحة الفرصة للفريق للاحتفال على أرضه ووسط جمهوره.

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