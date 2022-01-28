سوق دبي الحرة راعياً لكأس حمدان بن راشد للسلة

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّع الاتحاد العربي لكرة السلة و«السوق الحرة - دبي» اتفاقية تعاون لرعاية البطولة العربية لكرة السلة الـ24، التي تقام في دبي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على كأس المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وتنطلق 8 فبراير المقبل، جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، في مقر «السوق الحرة -دبي» في منطقة «أم رمول» بدبي، وحضره رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، ورئيس العمليات في «السوق الحرة - دبي» راميش كيدامي، ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في «السوق الحرة - دبي» صلاح تهلك.

وعبر اللواء «م» إسماعيل القرقاوي في كلمته عن شكر أسرة كرة السلة العربية لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، على دعمه ورعايته للرياضة بصفة عامة وكرة السلة بصفة خاصة، الأمر الذي أسس لعلاقة متينة بين اتحاد كرة السلة وسوق دبي الحرة، امتدت أكثر من 3 عقود بداية من 1989. وثمن الرعاية الكريمة لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم للحدث الذي يحمل اسم شخصية قيادية غالية على الجميع، وأشاد بدعم مجلس دبي الرياضي واستضافة نادي النص البطولة.

وعبر صلاح تهلك عن سعادته باستمرار الشراكة مع اتحاد السلة ورعاية البطولة العربية للمنتخبات بما تحمله من اهتمام تجسد في رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لها وإقامتها على كأس المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وأكد فخرهم في السوق الحرة - دبي في الارتباط بالرياضة في مختلف ضروبها وعلى وجه الخصوص سباقات الخيل وبطولة التنس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز