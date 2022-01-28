ذهبيتان وفضية للإمارات في «دولية كاستاف» للجوجيتسو

المصدر: كاستاف - وام

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توج البطل الإماراتي خالد الشحي بذهبيتي 77 كجم لـ«البدلة» و«دون البدلة» لفئة الحزام البنفسجي، في منافسات الدوري الدولي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو التي أقيمت بالعاصمة الكرواتية كاستاف، ضمن الجولات والبطولات الدولية التي تنظمها الرابطة حول العالم والتي يصل عددها إلى 100 بطولة كل عام، كما فاز البطل الإماراتي سلطان العويس بالميدالية الفضية في الوزن نفسه، وكان النهائي إماراتياً خالصاً بين الشحي والعويس، في ظل مشاركة نخبة كبيرة من أبطال العالم والمصنفين من 14 دولة.

ويعد هذا التتويج هو الإنجاز الإماراتي الأول خارج الحدود في عام 2022، بعد أن أنهى المنتخب موسم 2021 برصيد وافر من الميداليات بلغ 71 ميدالية ملونة في بطولتي آسيا والعالم.

ويعد خالد الشحي إحدى أيقونات الجوجيتسو الإماراتي والعالمي، حيث سبق له التتويج بذهبية بطولة العالم وذهبية أبوظبي العالمية للمحترفين، وذهبية آسيا، وهو من أسرة تعشق رياضة الجوجيتسو، حيث يمارسها هو و5 من أشقائه، كما أن والده من أبطال الجوجيتسو.

انتظام

وأكد طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو أن أجندة البطولات الدولية الخاصة بالرابطة تسير بانتظام، ولم تتأثر بالجائحة، حيث تصل لكل قارات العالم، وتسهم في توفير أفضل بيئة تنافسية للاعبي الجوجيتسو على ضوء تعليمات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، من أجل تطوير مستواهم، وتنمية مهاراتهم، حيث تضطلع أبوظبي باعتبارها عاصمة الجوجيتسو العالمي وأهم مطور لتلك الرياضة في العالم بأدوار رئيسية في نشر اللعبة، والكشف عن المواهب وصقلها بشكل احترافي. وقال: «جولة كاستاف حققت أهدافها، وعززت من مكانة أبوظبي وقوتها الناعمة في شرق أوروبا، ووفرت الفرصة لـ4 لاعبين من الإمارات للمشاركة بها.

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