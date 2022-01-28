«دبي الحرة للتنس» احتفالية الثلاثين بمشاركة ديوكوفيتش والنخبة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلنت بطولة سوق دبي الحرة للتنس، عن مُشاركة نخبة من أفضل لاعبي التنس في العالم، على رأسهم نوفاك ديوكوفيتش، حامل لقب بطولة دبي خمس مرات، والمصنف رقم واحد عالمياً، في منافسات النسخة الثلاثين من البطولة التي تنطلق الشهر المقبل.

كما يشارك مجموعة من اللاعبين الشباب والمخضرمين، مؤلفة من ثمانية من أفضل 20 لاعباً في العالم، بمن فيهم أصلان كاراتسيف، حامل لقب بطولة دبي 2021، وأندري روبلف، الذي بلغ نصف نهائي البطولة سابقاً، ودينيس شابوفالوف، والبطل السابق روبرتو باوتيستا أجوت.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: نحن متحمسون لاستقبال هذه المجموعة الرائعة من أفضل لاعبي العالم، للاحتفاء بالذكرى الثلاثين لانطلاق بطولة سوق دبي الحرة للتنس. كما يسرنا أن نُرحب بعودة نوفاك إلى دبي مُجدداً، للمشاركة للمرة 12 في البطولة، ونتمنى له حظاً موفقاً، والفوز باللقب السادس، وقال صلاح تهلك مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس: نتطلع قُدماً من جديد، للاستمتاع بأسبوعين كاملين من منافسات التنس الرائعة، والتي لا تقتصر على الاحتفاء بالذكرى الثلاثين لانطلاق البطولة، إحدى جولات رابطة محترفي التنس العالمية، بل ستشهد أيضاً مشاركة مجموعة رائعة من المواهب، التي شاركت سابقاً في بطولات رابطة محترفي التنس 500 نقطة، والتي يشارك فيها تسعة من المصنفين العشرة الأوائل على مستوى العالم، و17 من المصنفات العشرين الأفضل في العالم. ويشارك في هذه الدورة من البطولة، ما لا يقل عن خمسة من الفائزين السابقين، والذين يعودون للمشاركة في واحدة من بطولاتهم المفضلة.

ويواصل كاراتسيف أداءه المُبهر، بعد سلسلة المباريات الرائعة التي لعبها في دبي، كما يُعد روبلف، إضافة إلى ديكو وكاراتسيف، أحد أقوى المرشحين للفوز بالبطولة، حيث قدم روبلف موسماً ناجحاً، رغم خروجه من المنافسات العام الماضي، في المباراة نصف النهائية، أمام مواطنه الروسي كاراتسيف.

وشارك روبلف ضمن الفريق الروسي الذي فاز بكأس رابطة محترفي التنس، وتُوّج بلقب بطولة روتردام، قبل فترة قصيرة من وصوله إلى دبي، ثم أنهى مشاركته في بطولة مونتي كارلو في مركز الوصيف، بعد أن تمكّن من الفوز على نادال بالملعب الرملي، واختتم روبلف موسم 2021 بنجاح باهر، بعد أن أسهمت انتصاراته في أربع مباريات، في منح الفريق الروسي لقب كأس ديفيز للتنس.

نتائج

ويسعى شابوفالوف، الذي خسر العام الماضي في دبي، أمام الصاعد لويد هاريس، لمواصلة النتائج الرائعة التي حققها خلال العام الماضي، حيث وصل إلى نصف نهائي ويمبلدون، وحقق المركز الثاني في بطولتي جنيف وستوكهولم، وتأهل لنصف نهائيات بطولة كوينز كلوب ساعد الفريق الكندي في منافسات بطولة كأس رابطة محترفي التنس 2022.

وينضم إلى القائمة ، كُلٌّ من الكندي المصنف التاسع عالمياً فيليكس أوجيه ألياسيم، و الغيطالي جانيك سينجر، والفرنسي الرائع غاييل مونفيس. ويشارك أوجيه ألياسيم للمرة الأولى في دبي.

تصنيف

نجح الإيطالي جانيك سينجر بفضل الموسم الرائع الذي قدمه عام 2021، في دخول المراكز العشرة الأولى للتصنيف العالمي، بعد فوزه بالألقاب في ملبورن وواشنطن وصوفيا وأنتويرب، فضلاً عن وصوله إلى النهائي في ميامي، قبل أن يختتم العام بإحراز ثلاثة انتصارات في كأس ديفيز. واستهل العام الجديد بمستوى مُبهر، عندما مثّل إيطاليا في كأس رابطة محترفي التنس، وفاز بمبارياته الثلاث في بداية موسمه الجديد. ويتميز الفرنسي مونفيس بأدائه الممتع، وتمكّن من تحقيق نجاح كبير في دبي، ووصل إلى نصف النهائي في عام 2019، لكنه خسر أمام تيستيباس، في مباراة شهدت لحظات مشوقة، وانتهت في جولة كسر التعادل بالمجموعة الأخيرة.

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