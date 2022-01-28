الكربي يفتتح انتصارات «الشراع لقفز الحواجز»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أحرز فارسنا الناشئ عبدالله حمد الكربي، بالفرس «كورال بيتش»، أول الانتصارات في منافسة بطولة القفز الدولية من فئة النجمتين التي انطلقت أمس، ضمن فعاليات النسخة الخامسة لبطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، على ميدان منتجع الفرسان الرياضي الدولي، وأنهى الجولة في أفضل زمن وبلغ (49.17) ثانية، وتوّج بجائزة المركز الأول.

وحازت صدارة شوط للخيول عمر 7 سنوات، الفرس «أبوثيوس زد» بقيادة أرحمة سيف العواني، وجاء الثاني الجواد «كراك جي ال ان» بقيادة حمد الكربي.

وفي الوقت نفسه أعلن منتجع الفرسان الرياضي الدولي، عن شراكة لمدة 10 سنوات مع بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز، ابتداءً من النسخة الحالية الخامسة (2022).

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