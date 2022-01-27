24 فريقاً في طواف الشارقة الدولي غداً

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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ينطلق غداً طواف الشارقة الدولي للدراجات السابع تحت شعار «50 عاماً في حب سلطان»، بمسافة إجمالية 438.8 كلم، موزعة على خمس مراحل، وبمشاركة 144 دراجاً، يمثلون 24 فريقاً ومنتخباً من 16 دولة، واعتمدت اللجنة العليا المنظمة الشعار تفاعلاً مع اليوبيل الذهبي لتولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى مقاليد الحكم في الشارقة.

يشارك في الطواف المنتخب الوطني، 8 فرق محلية هي النصر، شباب الأهلي، أبوظبي للدراجات، شرطة دبي، الشعفار جميرا، «تريك إم 7»، «تورك»، وياسي، كما تشارك 7 منتخبات عربية هي السعودية والكويت وسلطنة عمان ومصر وسوريا والمغرب والجزائر، بجانب 8 فرق دولية هي: الأكاديمية (البحرين)، وترينجانو (ماليزيا)، وطشقند (أوزبكستان)، والتنمية (منغوليا)، ودوكلا (سلوفاكيا)، وساكاريا برو (تركيا)، ومايو سي سي (تايوان)، وروجاي (إندونيسيا).

وأعرب عيسى هلال، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عن سعادته باستئناف الطواف لدوراته في الشارقة بعد أن حالت ظروف مواجهة الجائحة دون استمراره، وقال: الشعار رسالة مختصرة، عبر بها المجلس عن ما في قلوب أبناء الشارقة من حب وإخلاص وتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة في هذه المناسبة الغالية،، ويحظى الطواف برعاية سموه منذ انطلاق الدورة الأولى في عام 2012.

وأكد عبدالملك جاني، رئيس اللجنة، أن النسخة السابعة ستكون استثنائية وحافلة بكثير من الفعاليات المصاحبة، وستتبارى في تقديمها المدن والمناطق، التي ستمر بها مراحل الطواف، وأشار إلى أن الطواف يحظى بمشاركة دولية متميزة، ما يعني أنه لم يتأثر كثيراً بجائحة كورونا ومتحورها الجديد، وقال: الطواف المحلي للشباب تم تنظيمه لتحقيق أكبر فائدة ممكنة لشباب الإمارات تحت 16 و17 و18 سنة.

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