هانسن يتصدر «دبي ديزرت كلاسيك للغولف»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تصدر الدنماركي يواكيم هانسن منافسات اليوم الأول من بطولة دبي ديزرت كلاسيك للغولف المقامة برعاية Slync.io، في نادي الإمارات للغولف، مقدماً أداءً استثنائياً بواقع 7 ضربات تحت المعدل، فيما سجل الإسباني سيرجيو غارسيال، 5 ضربات تحت المعدل بمجموع 67 نقطة، في الجولة الصباحية، وحجز مركزاً متقدماً إلى جانب مواطنه بابلو لارزابال والإنجليزي تومي فليتوود.

وفي المقابل تراجع المصنف الثاني عالمياً كولين موريكاوا رغم أدائه المميز في بداية الجولة، حيث سدد 3 ضربات بوجي لتتراجع نتيجته إلى 4 ضربات تحت المعدل، وأشار إلى أنه كان بإمكانه تقديم الأفضل.

عودة

عاد الإماراتي أحمد سكيك إلى المنافسة بعد بداية متعثّرة سجل خلالها ثلاث ضربات في الحفر الثلاث الأولى، وتعيّن عليه استخدام معدات جديدة لأول مرة، وسرعان ما استعاد مهاراته وسجل ضربتي بيردي ليسجل 75 نقطة.

السبت الوردي

سيكون جمهور بطولة دبي ديزرت كلاسيك مع فعالية «السبت الوردي»، التي ستُقام دعماً لمؤسسة الجليلة، حيث تتم دعوة جميع الحضور لارتداء اللون الوردي وسيتم تنظيم مسابقة لاختيار الإطلالة الأكثر أناقة أمام جدار مزين بالزهور الوردية مع جوائز قيمة للفائزين. وتختتم البطولة برنامجها مع مبادرة أحد «الاستدامة» للتأكيد على التزامها بالمسؤولية البيئية ودعم الاستدامة ضمن 4 مجالات رئيسية هي، النفايات، والنقل، والطاقة، والإرث البيئي.

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