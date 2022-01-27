للمرة العاشرة.. المنتخب السعودي لكرة اليد يتأهل إلى كأس العالم 2023

المصدر: البيان

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بعد مباراة قوية أداها أمام الفريق الأوزبكي، تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة اليد إلى بطولة كأس العالم لليد 2023، التي تجرى في "بولندا والسويد" للمرة العاشرة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الأوزبكي 31ـ24 في صالة الدمام، أمس، في ختام مباريات الدور الرئيس لبطولة آسيا لكرة اليد والمؤهلة إلى بطولة العالم، كما بلغ الدور نصف النهائي عن المجموعة الأولى رفقة كل من المنتخب القطري الذي انتصر على كوريا الجنوبية، وإيران والبحرين اللذين تأهلا عن المجموعة الثانية.

واستفاد المنتخب السعودي من تخلف منتخب كوريا الجنوبية عن مباراته مع قطر، بسبب عدم قدرته على توفير عشرة لاعبين في كشف المباراة، عقب تعرض 11 لاعبًا للإصابة بـ “كوفيد 19”، ويعد خاسرًا 10ـ0، ولم يحتج الأخضر للدخول في الحسابات الصعبة.

وعوّض المنتخب السعودي غيابه عن النسخة الماضية من بطولة العالم، كما تأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية للمرة الخامسة في تاريخه، ويسعى الأخضر إلى الفوز بالبطولة للمرة الأولى، وكان أفضل نتيجة له الفوز بالمركز الثالث.

وسيواجه المنتخب السعودي، بعد غدٍ، نظيره البحريني في الدور نصف النهائي، بعد فوزه على إيران 36ـ26، وتصدره فرق المجموعة الثانية.

وسيكون اليوم راحة لجميع الفرق، وتستأنف منافسات تحديد المراكز النهائية من 9 ـ 16 ظهر غدٍ، فيما تلعب مباريات الدور نصف النهائي بعد غدٍ.

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