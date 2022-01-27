9 بطولات على خارطة «الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن عودة بطولات الجوجيتسو بقوة إلى المشهد الرياضي المحلي مع إطلاقه لأجندة الموسم الجديد 2022 التي تتضمن تسع بطولات محلية وعالمية.

وتشمل قائمة البطولات المحلية جولة رابطة أبوظبي الدولية للمحترفين التي تقام فعالياتها الثلاث في فبراير، ومارس، ويوليو، ومهرجان التحدي للجوجيتسو الذي يقام في فبراير، ومارس، ويونيو، وسبتمبر، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو الذي تنطلق فعالياته في أبريل، وبطولة أبوظبي غراند سلام يومي 7، و8 مايو، وكأس أم الإمارات للجوجيتسو يومي 21، و22 مايو، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو يومي 18، 19 يونيو، وبطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو يومي 3، و4 سبتمبر، وجولة رابطة أبوظبي للمحترفين لقارة آسيا يومي 1، 2 أكتوبر، والنسخة 14 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في الفترة من 11 – 19 نوفمبر المقبل. وتستضيف جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي يومي 12 و13 فبراير المقبل بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو.

وأكّد فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو أن الاتحاد يواصل العمل وفق رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها العالمية في رياضة الجوجيتسو، عن طريق الاستثمار الأمثل في المواهب الوطنية، وتنظيم أبرز البطولات المحلية والعالمية والمساهمة الفاعلة في التطوير المستدام لهذه الرياضة ومواكبة مستجداتها.

وقال طارق البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: «نحن سعداء باستضافة أبوظبي لأولى بطولات الجوجيتسو الدولية في هذا الموسم، كما نحرص في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو على المساهمة في توفير كل سبل النجاح لهذه المنافسات، بحيث تمكنا من استقطاب نجوم هذه الرياضة».

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