إطلاق اسم حمدان بن راشد على كأس «عربية السلة دبي»

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

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قررت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للمنتخبات لكرة السلة، في نسختها الـ 24، إطلاق اسم المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، على كأس البطولة، التي تستضيفها الإمارات في الفترة من 8 إلى 16 فبراير المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتعقد اللجنة المنظمة مؤتمراً صحافياً نهار اليوم، في مقر سوق دبي الحرة، للإعلان عن تفاصيل البطولة، التي يشارك فيها 8 منتخبات عربية، هي الإمارات ولبنان والأردن وسوريا وتونس والجزائر وليبيا والصومال، وتستضيف منافساتها صالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

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