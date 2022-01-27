ختام الجولات التحضيرية لتحدي سبينس دبي للدراجات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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شهدت الجولة التحضيرية الختامية لنسخة هذا العام من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية الذي تنظم فعالياته بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وسجل أكثر من 600 دراج للمشاركة في الجولة التحضيرية الختامية استعداداً للسباق الذي تنطلق منافساته يوم 19 فبراير.

كما شهدت الفعالية تنظيم أول برنامج لتعلم ركوب الدراجة الهوائية الذي تم إطلاقه أخيراً، محققاً إقبالاً واسعاً وحضور عدد كبير من محبي الرياضة الذين يشاركون لأول مرة في فعالياته، بما في ذلك 16 دراجاً صغيراً.

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