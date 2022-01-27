نجوم ليفربول يقبلون التحدي في «دبي ديزرت كلاسيك»

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجحت بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io بترسيخ حضورها العالمي مع استقطاب ألمع نجوم كرة القدم، بمن فيهم ثلاثي نادي ليفربول أندرو روبرتسون وجيمس ميلنر وأليكس أوكسليد - تشامبرلين للمشاركة في مباراة مخصصة للمحترفين والهواة أقيمت أول من أمس في نادي الإمارات للغولف قبيل انطلاق البطولة.

وشارك نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة رباعية جمعتهم مع لاعب الغولف العالمي الشهير شارل شوارتزل، حامل لقب بطولة الماسترز لعام 2011، حيث أعرب روبرتسون مدافع ليفربول عن سعادته البالغة باللعب على أرض ملعب المجلس في أجواء مشابهة لأجواء البطولة، ومشاهدة نجم الغولف العالمي عن كثب.

وقال أندرو روبرتسون، كابتن المنتخب الاسكتلندي: «سررت كثيراً باللعب مع شوارتزل، وحظيت بتجربةٍ رائعة من خلال مشاهدة أسلوبه في اللعب، ويشكل اللعب مع المحترفين متعة حقيقية»

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز