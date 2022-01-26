9 من أفضل 10 لاعبات تنس في العالم يشاركن في بطولة سوق دبي الحرة 2022

المصدر: وام

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أعلنت بطولة سوق دبي الحرة للتنس 2022 مشاركة مجموعةٍ من أبرز اللاعبات في العالم، يتنافسنّ على لقب البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة ما بين 14 و19 فبراير المقبل في ملعب سوق دبي الحرة للتنس في دبي .

تضم قائمة اللاعبات المشاركات تسعا من أول عشر مصنفات و17 من قائمة أفضل 20 لاعبة، فضلاً عن خمس فائزات سابقات باللقب .. ومن المقرر أن تشهد البطولة منافسات استثنائية لرفع الكأس من جديد.

وبعد انتهاء هذا الأسبوع الواعد بالمنافسة والحماس يبدأ الأسبوع الخاص برابطة محترفي تنس الرجال بمشاركة أفضل لاعبي الكرة الصفراء في العالم احتفالاً بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيس الرابطة.

و قال كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: "نفخر باستضافة نجوم عالميين في بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي لطالما تميزت أجواؤها بالحماس والتشويق في كل عام من خلال استضافة ألمع نجوم وأفضل المصنفات على مستوى العالم، ونتطلع إلى الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لبطولة الرجال آملين أن ترتقي البطولة الحالية إلى المستوى القوي للمنافسات التي تشتهر فيه بطولة رابطة محترفي التنس".

و تسجّل منافسات هذه البطولة مشاركة نخبةٍ من اللاعبات بمن فيهن، حاملة اللقب جاربيني موجوروزا، وسيمونا هاليب وإلينا سفيتولينا، الفائزتان باللقب مرتين، وبيترا سفيتولينا، حاملة لقب عام 2013، وبيليندا بنشيتش، حاملة لقب عام 2019، واللواتي يواجهن تحدياً قوياً لخوض إحدى أقوى البطولات من خارج البطولات الأربع الكبرى.

و تبرز من بين المتنافسات على لقب البطولة أرينا سابالينكا، الفائزة ببطولة ويمبلدون لعام 2021 و المتأهلة لنصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، والتي تسعى لتحقيق ثلاثية إقليمية بعد أن حصدت لقب بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس 2021 وبطولة قطر توتال المفتوحة 2020، إلى جانب باربورا كرجتشيكوفا التي حصلت على لقب أفضل لاعبة تنس للعام من رابطة محترفات التنس بعد أن ألهمها وصولها إلى نهائي بطولة سوق دبي الحرة 2021 للفوز بأول لقب جراند سلام لها في بطولة فرنسا المفتوحة، قبل أن تحصد الألقاب في ستراسبورج وبراج، وتواصل نجاحها في عام 2022 بالوصول إلى نهائي بطولة سيدني للسيدات.

وتشمل قائمة النجمات المشاركات إيجا شفيونتيك، التي أصبحت بعد فوزها ببطولة فرنسا المفتوحة 2020 أصغر لاعبة تفوز باللقب في منافسات الفردي بعد رافائيل نادال في عام 2005، وأصغر لاعبة تفوز بلقب فردي السيدات في البطولة بعد مونيكا سيليش التي أحرزته عام 1992، بالإضافة إلى اللاعبة ماريا سكاري التي برزت كواحدةٍ من أهم اللاعبات عقب وصولها إلى نصف نهائي بطولتي فرنسا وأمريكا المفتوحتين ونهائي بطولة رابطة لاعبات التنس المحترفات عام 2021؛ وأنيت كونتافيت التي انتصرت الموسم الماضي على الفائزات السابقات ببطولة سوق دبي الحرة سيمونا هاليب وبيترا كفيتوفا وبيليندا بنشيتش.

وتبرز في القائمة أيضاً، التونسية أُنس جابر، اللاعبة العربية الأعلى تصنيفاً في تاريخ منافسات رابطة محترفي ومحترفات التنس، والتي حققت الفوز في عام 2021 على الفائزات السابقات في دبي، جاربيني موغوروزا وفينوس ويليامز في ويمبلدون وإيلينا سفيتولينا في شيكاجو.

و تتألّق النجمة الصاعدة كوكو جوف التي وصلت الموسم الماضي إلى ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة ونصف نهائي بطولة روما، والتي حصدت اللقب في بطولة إيميليا رومانيا المفتوحة في بالما لتكون أصغر لاعبة تفوز بلقبي الفردي والزوجي بعد أن استحقّت ماريا شارابوفا اللقبين في بطولة برمنغهام.

من جهته قال صلاح تهلك مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس : " جذبت البطولة مجموعةً من أفضل اللاعبات المتميزات و رغم الترشيحات التي تصبّ في مصلحة المصنفات الأُوائل إلّا أن السنوات الماضية شهدت مفاجآت عديدة أثبتت أن المفاجآت حاضرة في عالم التنس ونحن نتطلع إلى متابعة مباريات ممتعة من أعلى المستويات العالمية بمشاركة نجمات التنس البارزات ومعرفة الفائز باللقب خلال الذكرى السنوية الثلاثين".

و من المقرر أن تنطلق بطولة رابطة محترفي التنس للرجال بعد ختام بطولة السيدات، ويبرز من بين المشاركين دينيس شابوفالوف الفائز ببطولة ويمبلدون لعام 2021 و المتأهل لنصف نهائي بطولتي سوق دبي الحرة، وكوينز كلوب ووصيف بطولتي جنيف وستوكهولم، إلى جانب روبرتو باوتيستا أغوت الحاصل على لقب بطولة دبي للتنس.

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