بول كيسي يفوز بتحدي «روف توب» للغولف

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

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أثبت بول كيسي الفائز ببطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io التي تندرج ضمن سلسلة بطولات رولكس للغولف استعداداته للدفاع عن اللقب مع تحقيق فوز ساحق أمس في تحدي «روف توب» الخيري في فندق «جيه ايه ليك فيو» ضمن منتجع «جيه ايه ذا ريزورت» دبي، والذي يُعتبر فعالية تدريبية مميزة تُقام قبيل البطولة التي ستنطلق في نادي الإمارات للغولف هذا الأسبوع.

إلى جانب كيسي، شهد التحدي تنافس سبعة من المشاركين في البطولة في مساحة خاصة ضمن «ترّاس بيباي» على سطح الفندق، حيث تسابق اللاعبون في توجيه الضربات عن مسافة 97 ياردة وارتفاع ستة طوابق.

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