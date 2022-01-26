«سوق دبي الحرة للتنس» تستقطب أفضل لاعبات العالم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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كشفت بطولة سوق دبي الحرة للتنس عن مشاركة مجموعة من أبرز اللاعبات في العالم، يتنافسنّ على لقب هذه البطولة المرموقة المقرر انطلاقها خلال الفترة ما بين 14 و19 فبراير في ملعب سوق دبي الحرة للتنس في دبي. وتضم قائمة اللاعبات المشاركات تسعة من المصنفات العشرة الأوائل و17 من قائمة أفضل 20 لاعبة، فضلاً عن خمس فائزات سابقات باللقب، حيث من المقرر أن تشهد البطولة منافسات استثنائية لرفع الكأس من جديد.

وبعد انتهاء هذا الأسبوع الواعد بالمنافسة والحماس، يبدأ الأسبوع الخاص برابطة محترفي تنس الرجال بمشاركة أفضل لاعبي الكرة الصفراء في العالم احتفالاً بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيس الرابطة.

احتفال

وقال كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «نفخر باستضافة نجوم عالميين في بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي لطالما تميزت أجواؤها بالحماس والتشويق في كل عام من خلال استضافة ألمع نجوم وأفضل المصنفات على مستوى العالم، ونتطلع إلى الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لبطولة الرجال، آملين أن ترتقي البطولة الحالية إلى المستوى القوي للمنافسات التي تشتهر فيه بطولة رابطة محترفي التنس».

متابعة

ومن جهته، قال صلاح تهلك، مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس: «جذبت البطولة مجموعة من أفضل اللاعبات المتميزات، ورغم أن الترشيحات تصبّ في مصلحة المصنفات الأُوائل، إلّا أن السنوات الماضية شهدت مفاجآت عدة أثبتت أن المفاجآت حاضرة في عالم كرة المضرب. ونحن نتطلع إلى متابعة مباريات ممتعة من أعلى المستويات العالمية بمشاركة نجمات التنس البارزات ومعرفة الفائز باللقب خلال الذكرى السنوية الثلاثين».

نخبة

وتسجّل منافسات هذه البطولة مشاركة نخبة من اللاعبات بمن فيهن، حاملة اللقب غاربيني موغوروزا، وسيمونا هاليب وإلينا سفيتولينا، الفائزتان باللقب مرتين، وبيترا سفيتولينا، حاملة لقب عام 2013، وبيليندا بنشيتش، حاملة لقب عام 2019، واللواتي يواجهن تحدياً قوياً لخوض إحدى أقوى البطولات من خارج البطولات الأربع الكبرى.

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