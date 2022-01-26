مشجعو بالميراس: الإمارات بلد آمن ووجهة رائعة لمونديال الأندية

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

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عبرت رابطة مشجعي نادي بالميراس البرازيلي في دبي، عن تطلعها لاستقبال فريقها المشارك في كأس العالم للأندية المقبلة في أبوظبي، وهي التي تسعى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لمد الجماهير الراغبة بالحضور من البرازيل بالتفاصيل كافة، والمساعدة للظهور في الحدث المقبل، مؤكدة على موقعها الرسمي أن الإمارات بلد آمن ووجهة رائعة لمونديال الأندية.

وأكد جالوكو إيرفولينو، أحد مؤسسي هذه الرابطة، أن عدد المتابعين لحساب الرابطة ارتفع من 100 إلى 1800 مشجع، يرغبون بالحضور إلى الإمارات منذ تأهل الفريق للحدث المقبل، وقال: «من خلال وجودي هنا لمدة 13 عاماً، أخبر الجميع في البرازيل، بأن الإمارات بلد آمن للغاية، وممتاز للعيش، مع ضرورة التقيد بالعادات التي تختلف عما اعتدنا عليه في البرازيل، لكن بشكل مناسب للجميع».

وكشف إيرفولينو في موضوع أبرزه الموقع الرسمي لنادي بالميراس، عن أنه تعلق بالفريق منذ طفولته، وكان دائماً يحلم بمشاهدة فريقه في كأس العالم للأندية، وقال: «لم استطع احتواء مشاعري عندما أعلن الفيفا في أكتوبر الماضي، إقامة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في أبوظبي التي تقع على بعد 140 كيلومتراً من دبي، منذ تتويج الفريق بلقب كأس ليبرتادوريس في عام 1999، حلمت برؤيته في كأس العالم، حتى أنني وأبي نظرنا إلى تذاكر السفر إلى اليابان في ذلك الوقت، لكنها كانت باهظة الثمن للغاية، لكن في الوقت الحالي فإن الفريق سيكون قريباً مني للغاية في الإمارات، وسأتمكن من مشاهدته ومساعدة جماهير بالميراس على مشاهدته هنا أيضاً».

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