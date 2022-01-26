كأس سلطان بن زايد للبولو تنطلق اليوم

المصدر: (أبوظبي - وام )

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تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو السنوية على ملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، والتي تقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وتستمر منافساتها حتى 4 فبراير المقبل بمشاركة 6 أندية.

وأكد حمد عبد الرحمن الشيخ المدير التنفيذي للنادي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن اللجنة انتهت من كل الترتيبات التنظيمية والفنية لإنجاح البطولة في نسختها الثانية، تخليداً لذكرى المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، وعرفاناً بدوره ومساهمته في دعم تراث الإمارات في مختلف المجالات.

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