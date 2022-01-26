ولي عهد الشارقة يطّلع على استعدادات طواف الشارقة الدولي

المصدر: الشارقة - وام

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اطلع سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة على مراحل واستعدادات طواف الشارقة الدولي في نسخته السابعة والذي سيقام خلال الفترة من 28 يناير وحتى الأول من فبراير المقبل.

وتعرّف سموه على مراحل الطواف الخمسة التي تبلغ 438.8 كم موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وبمشاركة 144 دراجاً يمثلون 24 فريقاً ومنتخباً من 16 دولة، كما سيتم تنظيم طواف محلي للشباب تحت 16 و17 و18 سنة للفردي والفرق، ومسافته الإجمالية 238 كم، وكذلك سباق خاص للمعاقين.

حضر الاطلاع على مراحل الطواف كل من: راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وعبد الله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبد الملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للطواف، وياسر عمر الدوخي مدير طواف الشارقة.

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