«دبي الرياضي» يفتح باب التسجيل لـ «ترايثلون السيدات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل في النسخة الخامسة من «ترايثلون دبي للسيدات 2022»، الحدث الرياضي الأول من نوعه في المنطقة المخصص للسيدات فقط، وينظمه مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع نادي دبي للسيدات، ويتضمن ثلاث رياضات، هي السباحة والجري والدراجات الهوائية.

وتتيح اللجنة المنظمة التسجيل في الترايثلون أمام جميع النساء من مختلف المستويات البدنية وجميع الجنسيات من داخل وخارج الدولة بداية من عمر 15 سنة فما فوق، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae، حيث يمكن للراغبات في المشاركة التسجيل بشكل فردي أو بتكوين فرق.

ويحتضن نادي دبي للسيدات بمنطقة جميرا منافسات النسخة الخامسة من الترايثلون الذي يتضمن ثلاث رياضات هي: السباحة، الجري، والدراجات الهوائية لمسافة تصل إلى أكثر من 40 كيلومتراً، وذلك ضمن ثلاث فئات هي سوبر سبرنت، وسبرنت، والمسافة الأولمبية المعتمدة، حيث تتنافس المتسابقات في فئة السوبر سبرنت على مسافة 400 متر سباحة، ومسافة 10 كيلومترات دراجات هوائية، ومسافة 2.5 كيلومتر جري، فيما تتنافس المتسابقات في فئة السبرنت على مسافة 750 متراً سباحة، ومسافة 20 كيلومتراً للدراجات الهوائية، ومسافة 5 كيلومترات جري، وفي فئة المسافة الأولمبية المعتمدة تتنافس المشاركات على مسافة 1.5 كيلومتر سباحة، و40 كيلومتراً للدراجات الهوائية، و10 كيلومترات جري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز