زيدان يتخطى كلينوفا في «بنتلي الإمارات» للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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شهد اليوم الثاني من بطولة كأس بنتلي الإمارات الفضية 2022 للبولو، استمرار مسلسل القوة والإثارة، حيث تضمن مباراتين، جمعت المباراة الأولى فريق زيدان وفريق كلينوفا سكون، وانتهت بفوز فريق زيدان بثمانية أهداف مقابل ستة أهداف لمنافسه، والثانية جمعت بين فريق بنجاش وفريق الشيخة علياء، وانتهت بفوز فريق الشيخة علياء بنتيجة 10 أهداف مقابل ستة أهداف ونصف لفريق بنجاش.

اللقاء الأول بين فريقي زيدان وكلينوفا سكون، بدأ بحذر من الفريقين انتهى شوطه الأول بتقدم فريق زيدان بهدفين مقابل هدف أحرزهما المرعب فيراري، وفي الشوط الثاني أضاف كل فريق هدفاً واحداً إلى رصيده وهو ما حدث في الشوط الثالث لينتهي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة لصالح فريق زيدان.

وفي بداية الشوط الرابع يواصل زيدان تقدمه وينجح كلينوفا في إحراز هدفه الرابع ثم الخامس مدركاً التعادل لأول مرة إلا أن هذا لم يعجب فريق زيدان الذي يرد بهدفين منهياً الشوط بسبعة أهداف مقابل خمسة، وفي الشوط الخامس يضيف كل فريق هدفه الأخير لينتهي اللقاء بفوز فريق زيدان بثمانية أهداف مقابل ستة أهداف لكلينوفا سكون.

تألق

بدأت أحداث المباراة الأخرى، بهدف مباغت أحرزه بابلو لاعب فريق الشيخة علياء ثم يحرز فريق بنجاش هدفاً مماثلاً لبنيامين بانيللو، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق بنجاش بنصف جول، وفي الشوط الثاني يكشر فريق الشيخة علياء عن أنيابه ويضيف ثلاثية جميلة ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف، وفي المقابل ينجح فريق بنجاش بإحراز هدفيه الثاني والثالث لينتهي الشوط بتقدم فريق الشيخة علياء بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف ونصف.

وفي الشوط الثالث يتكرر السيناريو نفسه ولكن هذه المرة لصالح فريق بنجاش الذي يضيف لرصيده ثلاثية أخرى جميلة عن طريق بنيامين اوركيزي المتألق الذي سجل في هذه المباراة تسعة أهداف ليحقق لفريقه التقدم والفارق، إلا أن فريق الشيخة علياء ينجح في تقليل الفارق إلى نصف جول بعد أن أحرز هدفيه الخامس والسادس.

ويستأنف اللعب بعد فترة الراحة بنشاط، ويشهد الشوط الرابع تفوقاً واضحاً لفريق الشيخة علياء، فيصول ويجول ويحرز ثلاثة أهداف وينتهي الشوط بنتيجة تسعة أهداف ما قبل ستة ونصف، ويشهد الشوط الخامس والأخير هدف الشيخة علياء العاشر والأخير لتنتهي المباراة لصالحه بعشرة أهداف مقابل ستة أهداف ونصف لبنجاش. وتختتم مباريات الدور التمهيدي بعد غدٍ الجمعة بلقاء فوق السحاب في الرابعة عصراً ويجمع فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وفريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور.

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