12 فئة في سباق دبي الدولي للدراجات المائية السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تبدأ يوم غدٍ إجراءات المشاركة في سباق دبي للدراجات المائية - الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية 2022 - فاتحة أنشطة وفعاليات الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو آي ام)، الذي يحتفل هذا العام بالذكرى المئوية للتأسيس.

وحددت اللجنة المنظمة 12 فئة سينافس فيها المشاركون في السباق الذي ينطلق السبت، وهي واقف جي بي 1 وجي بي 2 وجي بي 3.3 وجي بي 3.2 وجي بي 3.1 وجي بي مخضرمين (2 ستروك) وجالس جي بي 1 وجي بي 2 وجي بي 3 وجي بي 4 (سبارك) واللوح الطائرة (هايدرو - فلاي) والاستعراضات الحرة (فري ستايل).

ويعقد غداً الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة للسباق والمتسابقين المشاركين في تمام الساعة الثانية والنصف عبر تقنية الاتصال المرئي لشرح التعليمات الخاصة ومسار السباق، وإيضاح الإجراءات المحدثة المتعلقة بالحد من انتشار (كوفيد 19).

واعتمد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية البرنامج الزمني للسباق، والذي بدأ مبكراً بإعلان موعد السباق وفتح باب التسجيل، مع انعقاد الاجتماع التنويري ثم الفحص الفني على جميع الدراجات المشاركة يوم بعد غدٍ الجمعة.

وتتجه الأنظار يوم السبت المقبل نحو شاطئ الشروق في جميرا، والذي يحتضن المنافسات على فترتين، وقبل ذلك سيتم إجراء التجارب الرسمية عند الثامنة صباحاً، ثم تنطلق المرحلة الأولى في العاشرة صباحاً، يعقبها مباشرة منافسات المرحلة الثانية بعد استراحة فترة الظهيرة.

وشهدت عملية التسجيل للمشاركة في السباق إقبالاً كبيراً من المتسابقين أبطال الإمارات ونجوم العالم، حيث وصل عدد المسجلين للمشاركة في الحدث خمسين متسابقاً حتى البارحة من مختلف البلدان سيتنافسون على ألقاب مختلف الفئات.

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