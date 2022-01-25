إطلاق اسم «الفجيرة» على دولية براشين الصربية للشطرنج

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أطلقت اللجنة المنظمة لبطولة براشين الدولية الشتوية للشطرنج اسم «الفجيرة» على منافسات البطولة التي اختتمت أمس في مدينة براشين في صربيا، وذلك تثميناً للجهود التي يبذلها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة في نشر ثقافة ممارسة الشطرنج واستضافة وتنظيم البطولات الدولية، وذلك من خلال بطولة الفجيرة للشطرنج الخاطف، وأقيمت البطولة بإشراف الحكم والمنظم الدولي ساشا جيفتك مدير مهرجان براشين الشتوي الدولي للشطرنج في صربيا، ومحمد عبد الله الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وشارك بها نحو 100 لاعب من 14 دولة، وهي: الإمارات، صربيا، إيطاليا، الهند، استراليا، أذربيجان، كازاخستان، لاتفيا، مقدونيا، الدنمارك، رومانيا، تركيا، بلغاريا والبوسنة والهرسك، ولعبت البطولة بنظام الشطرنج الخاطف من 11 جولة.

بدوره قدم محمد الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة النادي الشكر للجنة المنظمة على هذه المبادرة ووصفها باللفتة الكريمة، مؤكداً اعتزاز مجلس إدارة النادي بإقامة بطولة تحمل اسم الفجيرة في أوروبا وتحديداً في صربيا، ما يعكس الدعم الكبير الذي يحظى به النادي مما أسهم في تعزيز المكانة الدولية للنادي وعلى كل المستويات، مؤكداً أن إدارة النادي ستبحث اعتماد إقامة هذه البطولة بشكل منتظم في السنوات المقبلة، ما يساهم بالمزيد من التقدم والنجاح ونشر اسم النادي عالمياً، وشارك في المهرجان لاعبا المنتخب الوطني ونادي الفجيرة للشطرنج والثقافة محمد سعيد اليليلي وخليفة خالد الحفيتي.

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