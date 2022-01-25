«المحترفين» تنظم النسخة الثانية من «الألعاب الإلكترونية»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تنظم رابطة المحترفين الإماراتية النسخة الثانية من بطولة الألعاب الإلكترونية لموسم 2021-2022 بالتعاون مع EA Sports، وبدأ التقدم للمشاركة في البطولة أمس ويستمر إلى 25 فبراير المقبل، تليه مرحلة التصفيات من 26 فبراير إلى الثاني من مارس 2022. ومن المقرر أن تقام القرعة في الثالث من مارس، على أن تقام النهائيات في 19 مارس 2022.

وخصصت الرابطة جوائز قيّمة لأصحاب المراكز الثلاثة، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 15 ألف درهم، 10 آلاف درهم للوصيف، ويفوز صاحب المركز الثالث بـ 5 آلاف درهم.

بالإضافة إلى ذلك سيتأهل الفائز في بطولة الألعاب الإلكترونية لتمثيل رابطة المحترفين الإماراتية في بطولة EA SPORTS™ FIFA 22 Global Series.

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