السلوفيني بول غريغا بطلا لطواف اليوبيل الذهبي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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توج السلوفيني بول غريغا دراج فريق شباب الأهلي بطلا لطواف اليوبيل الذهبي الذي نظمته وزارة الداخلية مساء اليوم، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبالتعاون مع عدد من شركاء الوزارة ضمن احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين.

وجاء الجزائري ياسين حمزة دراج فريق وزارة الداخلية في المركز الثاني و المغربي سعيد أبوالواش دراج فريق الشعفار جميرا في المركز الثالث.

وامتد الطواف لمسافة 111 كلم وانطلق من وزارة الداخلية في العاصمة أبوظبي وصولا إلى بوليفارد 2020 في منطقة الاستدامة في إكسبو 2020 دبي.

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