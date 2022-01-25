73 متنافساً يتأهلون لنهائيات «مونديال الفنون القتالية»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تأهل 73 مقاتلاً للأدوار النهائية من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة التي انطلقت صباح أمس بصالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في عاصمة الرياضة العالمية أبوظبي، بإشراف اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة وشركة بالمز الرياضية، ومتابعة الاتحاد الدولي للعبة بمشاركة 60 دولة.

وشهدت البطولة في يومها الأول، التصفيات الأولى التي اشتملت على 146 نزالاً قوياً، في 4 أقفاص مختلفة أسفرت عن تأهل 73 مقاتلاً للنهائيات التي تقام غداً، فيما تقام اليوم تصفيات الرجال والسيدات في عدد من الفئات المختلفة.

وشهد افتتاح البطولة البريطاني كريث براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وفؤاد درويش المدير التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، ودانزين وايت المدير التنفيذي للاتحاد الدولي، ومحمد قمبر رئيس اتحاد البحرين للعبة، ومحمد جاسم الحوسني أمين عام لجنة الفنون القتالية المختلطة.

تعاون مثمر

وأعرب البريطاني كريث براون عن سعادته بالصورة التي ظهرت عليها البطولة في يومها الأول، مؤكداً أن التعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للجوجيتسو وبالمز الرياضية سيسهم في نجاح هذا الحدث العالمي، وأضاف: فخورون بإقامة هذه البطولة على أرض الإمارات، التي ستشكل نقطة انطلاق وتحول لهؤلاء الرياضيين الشباب من أصحاب المواهب المميزة، وأتوقع المزيد من الإثارة والندية في الأيام المقبلة.

بدوره أعرب البحريني محمد علي قمبر عن فخره بمشاركة 23 لاعباً من بلاده في هذا الحدث العالمي، ذاكراً أن استضافة الإمارات للبطولة وبمشاركة 520 مقاتلاً، يمثل أهمية كبيرة لهذه البطولة ومدى انتشارها في مختلف دول العالم، وكذلك قدرة الإمارات التنظيمية الرائعة التي تواصل تميزها وتألقها في تنظيم كافة البطولات العالمية.

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