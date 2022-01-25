41 دولة في «مونديال القوس والسهم» لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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وجهت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم التي يستضيفها نادي دبي لأصحاب الهمم خلال الفترة من 19- 27 فبراير المقبل الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على اهتمامه ودعمه لـ «أصحاب الهمم».

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الذي عقدته بنادي دبي لأصحاب الهمم برئاسة ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة المنظمة العليا والذي استعرضت فيه التحضيرات الخاصة باستضافة هذا الحدث العالمي المهم الذي تشارك فيه 41 دولة، ما يعكس مكانة الإمارات ودبي في خريطة رياضة «أصحاب الهمم» العالمية.

وأكد بالرقاد أن التحضيرات تجرى كما هو مخطط لها وفق النهج المرسوم للوصول بنسخة دبي إلى آفاق النجاح الذي ينشده الجميع من أجل تعزيز المكتسبات التي تحققت في البطولات التي استضافها النادي عام 2021 وخصوصاً أن أبناء الإمارات على قدر التحدي دائماً للسير على درب النجاحات.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة أن دبي قادرة على تقديم نسخة استثنائية مرحباً بكل ضيوف الحدث وموجهاً الشكر إلى اللجان العاملة التي تعمل كفريق واحد من أجل إبراز الوجه المشرق للإمارات وإلى الجهات التي شاركت في الاجتماع والتي ستكون عنصراً مهماً وحيوياً لإنجاح البطولة.

وقال: نأمل أن نضيف لبنة أخرى من النجاح في هذا الحدث المهم الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية يعزز مسيرة الإنجازات السابقة من أجل تكرار مشهد التميز وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

انطباع إيجابي

وأعرب ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم مدير الحدث عن سعادته بمشاركة الدول في ظل هذه الظروف الاستثنائية حيث تؤكد الإمارات ودبي بأنهما بيئة صحية وآمنة.

وقال: إن النجاحات التي حققها نادي دبي لأصحاب الهمم خلال استضافته العديد من البطولات في الفترة الماضية أعطت انطباعاً إيجابياً لدى الاتحادات الدولية وكل من شارك في هذه البطولات العالمية. وأشاد بدور مجلس دبي الرياضي من خلال دعمه ومتابعته لتفاصيل البطولة وتذليل كل العقبات والتحديات حتى تحقق نسخة دبي جميع أهدافها المنشودة.

وكان طارق الصويعي عضو اللجنة المنظمة قد تحدث عن أبرز ملامح المشاركة في البطولة مشيراً إلى أن عدد الدول التي أكدت مشاركتها حتى الآن بلغ 41 دولة و226 لاعباً ولاعبة فيما شاركت 40 دولة في النسخة السابقة التي أقيمت ببكين عام 2017.

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