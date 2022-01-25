24 فريقاً في «طواف الشارقة للدراجات»

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

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أعلنت اللجنة العليا المنظمة لطواف الشارقة الدولي للدراجات، تفاصيل الحدث الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال الفترة من 28 الجاري إلى 1 فبراير المقبل بمشاركة 144 دراجاً يمثلون 24 فريقاً.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بالجادة -الشارقة، بحضور عيسى الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، ومنصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، وعبد الملك محمد جاني نائب رئيس المجلس.

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