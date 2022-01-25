«حامي» بطل «الميدالية الوطنية للغولف»

المصدر: (دبي -فائز بجبوج)

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حصد لاعب المنتخب الوطني حامي فقيهي برصيد 39 نقطة، لقب جولة «يناير» في بطولة الميدالية الوطنية الشهرية، وحصد محمد الدبل الوصيف 36 نقطة التي نظمها اتحاد الغولف برعاية «إي غولف ميغا ستور»، والتي استضافها نادي الزوراء بإمارة عجمان، وتعد الجولة الثالثة في أجندة البطولة لموسم 2021 - 2022، وسجلت مشاركة 41 من لاعبي المنتخبات الوطنية، من أصل 79 لاعباً نافسوا على ألقاب فئاتها الخمس. وشهدت منافسات الجولة في فئة الأساتذة (فوق 50 عاماً)، فوز سلطان عبد العلي بإجمالي 35 نقطة.

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