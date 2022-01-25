النصر إلى نصف نهائي «السلة»

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

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جدد النصر فوزه على ضيفه البطائح في جولة الإياب للدور ربع النهائي لمسابقة الدوري العام لكرة السلة، وفاز عليه بنتيجة 86 - 72 ليتأهل إلى نصف النهائي ملتحقاً بشباب الأهلي «حامل اللقب» والشارقة، وكان النصر فاز ذهاباً بنتيجة 81 - 78 في الوقت الإضافي بعد أن تعادل الفريقان في الوقت الأصلي 67 - 67.

ويلتقي النصر في نصف النهائي مع شباب الأهلي فيما يلعب الشارقة مع المتأهل من مباراة الوصل والوحدة، وكان الوصل فاز على الوحدة ذهاباً 75 - 53، ويحتاج للفوز في الإياب للتأهل وإكمال عقد المربع الذهبي.

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