الشعفار: «الآسيوي» داعم رئيس لطواف الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، نائب رئيس الاتحاد الدولي أن الاتحاد الآسيوي داعم أساسي ورئيس لطواف الإمارات، مشيراً إلى وجوده ضمن اللجنة المنظمة للحدث، ما يساعد كثيراً على تبادل التعاون كما يوجد حكمان آسيويان سينضمان للأطقم المشاركة في الطواف، وقال: طموحنا خروج الحدث بأبهى صورة تليق بمكانة دولة الإمارات.

وأشاد الشعفار بالتواصل والتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات من أجل خدمة وتطوير رياضة الدراجات الإماراتية، التي أصبحت في مكانة مرموقة بفضل ما تلقاه من دعم من القيادة الرشيدة والجهات المعنية وقال: لدينا في الإمارات نخبة من الدراجين الموهوبين والقادرين على تحقيق ميداليات في مختلف البطولات وأبرزهم أحمد المطيوعي، وجاسم علي وتم اختيارهما للمشاركة في دورة تدريبية بالمركز الدولي للدراجات لمدة 6 أشهر، ضمن نخبة من دراجي آسيا،ك ما أن رياضة الدراجات في الإمارات لديها بنية تحتية كبيرة ولكنها بحاجة للمزيد من الجهد والعمل مع اللجنة الأولمبية وهيئة الرياضة لاستكمال المشوار وإقامة المزيد من المعسكرات الخارجية.

وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي أن قانون الرياضة الجديد في الإمارات بادرة إيجابية من أجل تطوير رياضة الإمارات في مختلف الألعاب، والإسهام في تعزيز مكانتها دولياً بما يتناسب مع مكانة وأهمية دولة الإمارات في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن القانون يزيد من مسؤولية الاتحادات والأندية واللاعبين

وأشار الشعفار إلى أن انطلاقة الأجندة الآسيوية في 2022 ستكون ببطولة آسيا في طاجكيستان من 25 إلى 29 مارس المقبل بمشاركة 35 دولة.

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