«الإمارات» و «ذئاب دبي» في «بنتلي للبولو» اليوم

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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يدشن فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مشواره في بطولة كأس بنتلي الإمارات الفضية للبولو 2022، بمواجهة فريق ذئاب دبي كافو بقيادة حبتور الحبتور في الرابعة من عصر اليوم، في اليوم الثالث للبطولة المقامة على ملاعب منتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية والتي تستمر حتى الخامس من شهر فبراير المقبل بمشاركة 7 فرق وبهانديكاب 18 جول لكل فريق.

يدخل فريق الإمارات المباراة من أجل الفوز ليضع أقدامه على بداية سلم التأهل لنهائي البطولة، أما فريق ذئاب دبي كافو فهو يرفع شعار لا بديل عن الفوز ساعياً إلى تضميد جراحه عقب خسارته في البداية أمام فريق الحبتور 7 - 6.

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