منافسات قوية في مهرجان أم القيوين للهجن

المصدر: أم القيوين - وام

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شهد اليوم الثاني لمهرجان أم القيوين لسباقات الهجن العربية الأصيلة، بميدان اللبسة بأم القيوين، منافسات قوية في الفترة المسائية لسن اللقايا للشيوخ «أبكار محليات ومهجنات وجعدان مفتوح ومحليات ومهجنات»، لمسافة 5 كلم، وأسفرت النتائج عن فوز «الشامخة» للشيخ محمد بن بطي آل حامد، بالمركز الأول، وفاز بالشوط الثاني «شروق» لهجن الغرافة، وبالثالث «مخلاب» لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والرابع «نوادر» لهجن الغرافة، وبالخامس «مطفيه» للشيخ محمد بن بطي آل حامد، وبالسادس «شاهين» لهجن سيح السلم، وبالسابع «مكرم» للشيخ محمد بن بطي آل حامد، وبالثامن «الشاهينية» لهجن الرئاسة، وبالتاسع «الظبي» لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبالعاشر والحادي عشر «شاهين» و«غازي» للشيخ محمد بن بطي آل حامد.

وفي الفترة الصباحية لسن اللقايا لهجن أبناء القبائل «أبكار محليات ومهجنات وجعدان مفتوح ومحليات ومهجنات»، لمسافة 5 كلم، فاز بالشوط الأول «الهبيبة» لعلى مسفر الخييلى، وبالثانى «خيرة» لراشد محمد الكيبالى، وبالثالث «الشامى» لعوض مصبح الكتبي، وبالرابع «فجر» لسعيد العامري، وبالخامس «حربة» لسعيد عثمان، وبالسادس «شهاب» لمحمد عبد الله النعيمي، وبالسابع «مياس» لمحمد سعيد بن سالم الوهيبي، وبالثامن «نوف» لناصر بن قران المنصوري، وبالتاسع «تعابير» لسالم بخيت بن طريبيش المنصوري، وبالعاشر «الصياد» لمالك سالم على العمري.

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