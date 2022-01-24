المري يشيد بفريق شرطة دبي بطل «التخصصية الخامسة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أشاد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بفريق شرطة دبي الفائز بالمركز الأول في بطولة الشرطة التخصصية الخامسة، وذلك بعد حصوله على أعلى النقاط في الترتيب العام للبطولة التي يشرف عليها اتحاد الشرطة الرياضي، مثمناً معاليه مستوى الأداء والحرفية العالية التي أثمرت عن تحقيق شرطة دبي المركز الأول والمركز الثالث في فئتين مختلفتين بالبطولة.

جاء ذلك خلال تسلم معاليه كأس فوز شرطة دبي بالبطولة من اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالإنابة، وفريقي شرطة دبي (أ) الفائز بالمركز الأول و(ب) الفائز بالمركز الثالث، وعدد من الضباط.

وهنأ معالي الفريق المري كافة منتسبي شرطة دبي بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى الإنجازات التي تحققها شرطة دبي باستمرار في مختلف المجالات، ما يعكس مستوى التخطيط والتطوير في عملية التأهيل والتدريب والبرامج النوعية التي يخضع لها المورد البشري في شرطة دبي، والتي أسهمت في صنع رجال شرطة قادرين على تأدية المهام بحرفية وكفاءة عالية، وهو ما تجلى في المهام التي يؤدونها سواء في الواقع العملي، أو في المشاركات المحلية والعالمية التي حققوا فيها الإنجازات المشرفة.

ودعا معالي الفريق المري إلى الاستمرار في حصد النتائج وإحراز المزيد من النجاحات والإنجازات الرياضية المختلفة، مؤكداً دعم القيادة العامة لشرطة دبي الدائم لكافة فرقها للمنافسة في مختلف المسابقات المحلية والعالمية.

وشكر منتسبي فريق شرطة دبي القيادة العامة لشرطة دبي على دعمها وتشجيعها لهم، مؤكدين أن المتابعة المستمرة من قبل معالي القائد العام لشرطة دبي للمشاركة في مختلف البطولات المحلية والعالمية، يعد حافزاً لهم في الفوز وحصد المزيد من الألقاب لشرطة دبي ودولة الإمارات.

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